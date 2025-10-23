Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

La mamá de Lourdes Fernández, ex integrande Bandana, denunció en la policía que no sabe nada de su hija desde el 8 de octubre. En 2022, la artista había acusado a su ex pareja, Leonardo García Gómez, por violencia de género, sin embargo, en mayo de este año le pidió perdón en un posteo de Instagram que descolocó a su familia, y seguidores.