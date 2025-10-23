Secciones
Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

La mamá de la cantante fue a la comisaría a notificar que no sabe nada de su hija desde hace días. En 2022, la artista había denunciado a su pareja por violencia de género.

Hace 9 Hs

La mamá de Lourdes Fernández, ex integrande Bandana, denunció en la policía que no sabe nada de su hija desde el 8 de octubre. En 2022, la artista había acusado a su ex pareja, Leonardo García Gómez, por violencia de género, sin embargo, en mayo de este año le pidió perdón en un posteo de Instagram que descolocó a su familia, y seguidores. 

La mujer se acercó a la sede de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Palermo, y dijo haber perdido el contacto con Lourdes (que como solista se identifica Lowrdez) el pasado 4 de octubre. La denuncia fue radicada en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

A continuación, efectivos de la comisaría se dirigieron al hogar de la artista, situado en el mismo barrio de la Ciudad de Buenos Aires. En el lugar fueron recibidos por un hombre, que explicó que ya no mantenía una relación con Lourdes y que ella se había mudado.

Lo que más llamá la atención es que Lourdes se mantiene activa en su cuenta de Instagram. Hace unas horas publicó un mensajes dedicado a su (ex) pareja en el que reflexiona sobre la importancia de "reparar el vínculo". "Es importante sol, y tenemos una sola vida amor", agrega el posteo. Además, en la siguiente story, publicó una imagen junto a su gato.

Noticia en desarollo

