Secciones
SociedadActualidad

Elegir bien el aire acondicionado puede ayudarte a ahorrar hasta un 50% de energía

Con el aumento de la temperatura en ciertas partes del mundo, el uso de este electrodoméstico es constante y su consumo es elevado

Aire acondicionado: cómo elegir el adecuado y ahorrar energía Aire acondicionado: cómo elegir el adecuado y ahorrar energía IProfesional
Hace 1 Hs

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, el uso de aire acondicionado se convirtió en una necesidad más que en un lujo para muchos hogares. Sin embargo, el uso constante de un sistema de climatización puede resultar en facturas de energía significativamente altas.

Ante este problema, la elección del aire acondicionado adecuado puede marcar una gran diferencia en los costos energéticos a largo plazo, para disfrutar de una temperatura agradable sin que el bolsillo se vea afectado drásticamente.

Según los especialistas, hay ahora un grupo de modelos que, por contar con tecnología más avanzada, consigue climatizar un ambiente gastando la mitad de la energía. Entonces, por más que su precio de venta sea por lo general un poco mayor, aliviarán las facturas de luz durante toda su vida útil, algo cada vez más relevante para el bolsillo a medida que el Gobierno avanza con las quitas de subsidios.

Por eso, los expertos recomiendan que, antes de decidirse, los usuarios revisen un detalle clave en la información técnica obligatoria que deben dar sobre cada equipo quienes lo producen y venden. Se trata del nivel de eficiencia energética demostrado por cada acondicionador en los ensayos de laboratorio previos a su salida al mercado, y el cual se informa mediante una pequeña letra.

¿Cómo conocer el nivel real de eficiencia energética de un aire acondicionado?

Todos los acondicionadores que se venden en la Argentina deben llevar obligatoriamente una etiqueta normalizada que califica su nivel de eficiencia energética dentro de una escala de letras fácilmente comprensible.

Antiguamente se usaba para mostrar esto un rango que incluía las clases D (para la mínima eficiencia), C, B y A (para la máxima eficiencia).

Sin embargo, a causa de los grandes avances tecnológicos de los últimos años, dentro del nivel A comenzó a haber casos demasiado dispares. Entonces, para los aires divididos o split, en 2019 se agregaron las clases "plus": A+, A++ y A+++.

Ahora, lo que se halla en oferta en las tiendas puede tener como mínimo eficiencia A para el modo frío y un nivel C para calor. Sin embargo, para ahorrar energía, lo conveniente será apuntar siempre al extremo opuesto de cada escala.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cinco plantas de interior que purifican el aire de tu casa

Cinco plantas de interior que purifican el aire de tu casa

El gran dilema resuelto: ¿qué gasta más, la freidora de aire o el horno?

El gran dilema resuelto: ¿qué gasta más, la freidora de aire o el horno?

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
2

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?
3

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
4

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

En la previa electoral, Luis Caputo resiste las presiones cambiarias
5

En la previa electoral, Luis Caputo resiste las presiones cambiarias

¿Cómo funcionaba la financiera de Yerba Buena investigada por estafa?
6

¿Cómo funcionaba la financiera de Yerba Buena investigada por estafa?

Más Noticias
Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

A cuánto cerró el dólar hoy, martes 21 de octubre de 2025

A cuánto cerró el dólar hoy, martes 21 de octubre de 2025

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Comentarios