Elegir bien el aire acondicionado puede ayudarte a ahorrar hasta un 50% de energía

Según los especialistas, hay ahora un grupo de modelos que, por contar con tecnología más avanzada, consigue climatizar un ambiente gastando la mitad de la energía. Entonces, por más que su precio de venta sea por lo general un poco mayor, aliviarán las facturas de luz durante toda su vida útil, algo cada vez más relevante para el bolsillo a medida que el Gobierno avanza con las quitas de subsidios.