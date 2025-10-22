Jaldo encabezó un acto en Aguilares

El presidente del Frente Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo, encabezó esta tarde-noche un acto multitudinario en la ciudad de Aguilares, en la recta final de la campaña política de cara a las elecciones de este domingo 26 de octubre.
El principal candidato del espacio estuvo acompañado por su esposa Ana María Grillo, y por una importante comitiva integrada por Miguel Acevedo, Rossana Chahla, Elia Fernández, Gladys Medina, Javier Noguera, Carolina Vargas Aignasse, Sergio Mansilla, Darío Monteros, Regino Amado, Luis Medina Ruiz, Gimena Mansilla, Agustín Fernández, Alberto Olea, Francisco Caliva, Francisco Serra, Sara Lazarte, Patricia Lizarraga, Leopoldo Rodríguez, Hugo Ledesma, Gabriela Rodríguez, Raúl Albarracín, Dante Loza, Diego Erroz, César González, David Acosta, René Ramírez y Alfredo Bottini, además de dirigentes locales y militantes de toda la zona sur.
Frente a una multitud que colmó el polideportivo de Aguilares, Jaldo agradeció el acompañamiento y destacó el cariño del pueblo tucumano hacia la gestión provincial: “Hoy el pueblo tucumano está valorando la gestión del gobierno provincial. En Tucumán hay un gobierno que respeta la propiedad privada, que tiene funcionando la salud, la educación, que mejoró sustancialmente la seguridad. Sabemos que hay cosas por mejorar, pero nadie puede negar que cada día 6 pagamos los sueldos, tuvimos siete paritarias y atendemos las necesidades de nuestra gente”, sostuvo.
El mandatario provincial diferenció el modelo tucumano del rumbo que lleva adelante el gobierno nacional. “Mientras en Buenos Aires discuten cargos y hacen viajes, en Tucumán estamos con la gente. Nosotros no estamos en contra de un gobierno nacional, estamos en contra de las medidas del gobierno nacional. No pueden avanzar sobre nuestros abuelos, sobre nuestros chicos con discapacidad, ni recortar los presupuestos de las universidades públicas. Gobernamos para todos los tucumanos, sin preguntar de qué partido son”, subrayó Jaldo.
En su discurso, el candidato resaltó la presencia del Estado en todas las áreas esenciales y el esfuerzo de la administración provincial por sostener la economía sin descuidar a los trabajadores: “En Tucumán tenemos superávit, pero con la gente adentro. Con los empleados públicos, con los médicos y enfermeros que salvan vidas, con los docentes que educan a nuestros hijos. Queremos que a la Argentina le vaya bien, pero no aceptamos políticas que dejen a nadie afuera”, afirmó.
A la vez, el líder del Frente Tucumán Primero valoró la labor de los candidatos del espacio: “Nuestros candidatos se paran ante el pueblo, miran a los ojos y se comprometen a defender en el Congreso los intereses de Tucumán. Somos el único partido que caminó cada comuna, cada ciudad y cada barrio. Por eso digo que vamos a ganar, y vamos a ganar muy bien”, aseguró, entre aplausos y cánticos de los militantes.
El vicepresidente del Frente, Miguel Acevedo, resaltó la masividad del encuentro: “Fue un multitudinario acto en Aguilares, como en cada rincón de la provincia. Este domingo se decide un modelo de país: el que defiende un Estado presente, que cuida la salud y la educación pública, o el del gobierno nacional, que pide préstamos sin resultados para la gente. En Tucumán, el equilibrio fiscal se logró haciendo obras, sin endeudarse y con la gente adentro”, señaló.
Por su parte, Rossana Chahla remarcó el fervor del cierre y el respaldo a Jaldo: “Hay mucha esperanza, la gente cree en este Estado presente, en el peronismo y en Tucumán Primero. Porque primero está la gente. Este 26 vamos a ganar porque el pueblo elige un gobierno que esté cerca de los vecinos y no en contra de sus derechos”.
A su turno, la candidata Gladys Medina agradeció el apoyo recibido durante toda la campaña: “A lo largo y a lo ancho de la provincia hemos tenido un acompañamiento multitudinario. Agradezco a Dios, al peronismo y al proyecto político que lidera Osvaldo Jaldo por haberme dado la oportunidad de seguir defendiendo los derechos de los tucumanos. Este domingo vamos al triunfo contundente del Frente Tucumán Primero, que va a resonar en todo el país”.
Finalmente, Javier Noguera destacó la unidad y la energía militante del cierre en el sur provincial: “Fue un acto extraordinario, con el acompañamiento de los vecinos de Aguilares y de las comunas de Río Chico. Este camino es el correcto, es el que nos va a llevar a construir el triunfo del peronismo este 26 de octubre en Tucumán”, concluyó.
El cierre de campaña en Aguilares se convirtió en una demostración de fuerza y unidad del Frente Tucumán Primero, que llega al domingo con confianza en un nuevo respaldo mayoritario de los tucumanos. “En Tucumán el gobierno funciona, las áreas esenciales están presentes y la gente tiene esperanza. Por eso, este 26 vamos a defender el modelo tucumano con más fuerza que nunca”, expresó Jaldo entre aplausos y banderas que colmaron el predio.