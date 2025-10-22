Jaldo encabezó un acto en Aguilares

El mandatario provincial diferenció el modelo tucumano del rumbo que lleva adelante el gobierno nacional. “Mientras en Buenos Aires discuten cargos y hacen viajes, en Tucumán estamos con la gente. Nosotros no estamos en contra de un gobierno nacional, estamos en contra de las medidas del gobierno nacional. No pueden avanzar sobre nuestros abuelos, sobre nuestros chicos con discapacidad, ni recortar los presupuestos de las universidades públicas. Gobernamos para todos los tucumanos, sin preguntar de qué partido son”, subrayó Jaldo.