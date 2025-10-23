Cartas de lectores: horarios de Educación Física

Como profesor y jefe del área del Departamento de Educación Física de la Escuela Técnica Prof. Rafael Marino de Tafí Viejo, reitero públicamente mi reclamo por los reiterados y arbitrarios cambios de horarios que vienen afectando desde hace años el espacio curricular de Educación Física, sin que hasta el momento se haya dado una solución definitiva. Las disposiciones y los horarios actuales se contradicen a lo establecido en las Circulares N° 160/2018 y N° 02/2024 del Ministerio de Educación de Tucumán, que determinan que los alumnos deben tener dos clases semanales de Educación Física en días distintos (una hora cada una o, en su defecto, una de 80 minutos y otra de 40 minutos, con un día intermedio de descanso). Sin embargo, desde hace tiempo se viene imponiendo un esquema de una sola clase de dos horas en un único día, lo cual es antipedagógico, arbitrario y perjudicial para los estudiantes. Estas decisiones generan falta de continuidad didáctica, pérdida de interés, sobrecarga física, interrupciones constantes por actos, feriados, desinfecciones o problemas climáticos, entre muchos otros inconvenientes. Mientras tanto, los supervisores y funcionarios responsables hacen la vista gorda y justifican estas irregularidades con argumentos poco serios, como decir que “si se acomodan los horarios de Educación Física, los chicos tendrían clases los sábados”, siendo que otros espacios curriculares, como los talleres técnicos, ya cuentan con un día sabático durante la semana. Lo más preocupante no es solo la medida en sí, sino la inacción y la falta de compromiso de quienes tienen la responsabilidad de resolver este problema. Supervisores y funcionarios del área han optado por mirar hacia otro lado, justificando lo injustificable y priorizando la comodidad administrativa por sobre la verdadera función educativa. Esta indiferencia institucional perpetúa una situación injusta que vulnera el derecho de los alumnos y desalienta la tarea docente, generando un mensaje muy negativo: que lo correcto, lo normado y lo pedagógico pueden ignorarse sin consecuencias. En un contexto donde los jóvenes atraviesan realidades difíciles -como el mal uso del tiempo libre, el consumo problemático, el desánimo y la falta de oportunidades- resulta inconcebible que se sigan restringiendo los pocos espacios que promueven salud, valores, convivencia y hábitos positivos. La Educación Física no es un recreo ni un complemento, es un derecho educativo y formativo. Las decisiones apresuradas y sin consenso solo generan desmotivación y deterioro en la calidad educativa. Como docentes, licenciados y profesionales del área, debemos defender con firmeza nuestros espacios, porque quienes hoy ocupan cargos circunstanciales no pueden modificar arbitrariamente lo que la normativa establece y lo que la pedagogía fundamenta. Basta de mentiras y resuelvan este tema inmediatamente sin excusas.