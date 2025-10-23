Secciones
Mundo

Crisis en Perú: declaran la emergencia en Lima por la ola de violencia

El gobierno interino de Jerí despliega militares en la capital y el vecino puerto de El Callao restringe reuniones y la movilidad en moto.

MILITARIZADA. El estado de emergencia en Lima y el Callao rige desde ayer. MILITARIZADA. El estado de emergencia en Lima y el Callao rige desde ayer.
Hace 5 Hs

LIMA, Perú.- Los militares salieron a las calles de Lima tras la declaratoria de estado de emergencia por la ola de criminalidad, en medio del escepticismo de la población frente a estas medidas.

La medida que declaró el gobierno interino del derechista José Jerí le permite restringir las reuniones, prohibe que dos personas se trasladen en una misma moto (modalidad que usa el sicariato) y contempla la militarización de las calles limeñas.

El decreto regirá en principio por 30 días en Lima y el vecino puerto del Callao. “Ya lo hemos tenido antes (...) y el estado de emergencia no ha ayudado en nada”, dijo Katrina, una abogada de 46 años, sobre la declaratoria que cobija a cerca a 10 millones de personas. “Necesitamos otras medidas”, agregó cuando caminaba en una calle de Miraflores, el distrito turístico de Lima.

Los peruanos enfrentan una severa crisis de inseguridad. El descontento de la población se expresó en las protestas del 15 de octubre, que dejaron un muerto y un centenar de heridos.

“En cada momento nos sentimos amenazados. No sabemos si vamos a volver a casa”, dijo la ama de casa Lidia Osorio, de 50 años. Asegura que no se siente segura con la policía ni los militares por la “corrupción”.

La Generación Z vuelve a cumplir un rol protagónico en protestas en Perú y Marruecos

La Generación Z vuelve a cumplir un rol protagónico en protestas en Perú y Marruecos

Las movilizaciones han sido lideradas por la Generación Z, un colectivo de jóvenes entre 18 y 30 años, en repudio al Congreso y al gobierno de derecha recién instalado de Jerí, que reemplazó a la destituida Dina Boluarte.

La mandataria fue removida tras un juicio político exprés el 10 de octubre, por la crisis de inseguridad. La capital peruana ya estuvo bajo estado de emergencia entre marzo y julio, tras el asesinato de un popular cantante de cumbia, pero no se logró revertir la curva de inseguridad.

Algunos limeños anhelan la mano dura de gobiernos como el de Nayib Bukele en El Salvador, pese a que organizaciones humanitarias lo cuestionan por su deriva autoritaria y abusos a los derechos humanos. Para el estudiante Daniel Ayala, de 21 años, en cambio, la llegada de Bukele a la presidencia fue un “golazo” para el país centroamericano, a diferencia de lo que ocurre en Perú, donde las denuncias de extorsión en Perú pasaron de 2.396 en 2023 a más de 17.000 en 2024. Lima encabezó el registro, según cifras oficiales.

“A la ofensiva”

Con el objetivo declarado de frenar la ola de violencia y extorsiones atribuida al crimen organizado, permite al gobierno militarizar calles y restringir derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio.

El estado de emergencia aprobado por el consejo de ministros dura 30 días en Lima metropolitana y el Callao, dijo el presidente Jerí en un breve mensaje a la nación transmitido por la televisora estatal.

Bajo el estado de emergencia, el gobierno puede ordenar a las fuerzas armadas patrullar la ciudad y colaborar con la policía en el mantenimiento del orden.

Perú reacciona contra el nuevo gobierno con grandes protestas

Perú reacciona contra el nuevo gobierno con grandes protestas

“Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país”, dijo Jerí en su mensaje. “Pero esto se acabó, hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, agregó.

La medida es la primera acción de envergadura que toma el gobierno en casi dos semanas que lleva en el poder, en un país que tiene a la inseguridad como una de sus preocupaciones centrales. “Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos”, señaló rodeado de su gabinete.

Crisis política

Perú acumula siete presidentes desde que, en 2016, estalló una crisis institucional por choques de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso. Las denuncias de extorsión pasaron de 2.396 en 2023 a más de 17 mil en 2024. Lima encabezó el registro, según cifras oficiales.

Al menos 47 conductores murieron manos de pistoleros entre enero y octubre de 2025, de acuerdo con el principal gremio del sector, que agrupa a 460 empresas en Lima y el puerto de Callao. Entre enero y septiembre, en el país se han registrado 20.705 denuncias de extorsión un 28,8% más en comparación al mismo periodo de 2024, en el que se registraron 16.075, según la policía. Perú registró 17.519 denuncias en todo el año 2024.

Temas El SalvadorPerúLimaNayib Bukele
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Más torneos y una gestión exitosa: Tucumán recibirá el Argentino de Selecciones Sub-19 ascenso A de damas
1

Más torneos y una gestión exitosa: Tucumán recibirá el Argentino de Selecciones Sub-19 ascenso A de damas

Efemérides del miércoles 22 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del miércoles 22 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Padres, hijos y pantallas: ¿cómo ayudarles a que el equilibrio sea como la alimentación?
3

Padres, hijos y pantallas: ¿cómo ayudarles a que el equilibrio sea como la alimentación?

Marcela Chichizola: “El arte es clave para que un pueblo crezca sano”
4

Marcela Chichizola: “El arte es clave para que un pueblo crezca sano”

El bastión peronista de un país cambiante
5

El bastión peronista de un país cambiante

6

En busca de estrategias frente a los accidentes viales

Más Noticias
Efemérides del jueves 23 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 23 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Presunto abuso sexual: se resuelve otro planteo del caso Vélez

Presunto abuso sexual: se resuelve otro planteo del caso Vélez

Las lecciones de Canadá en la regulación de plataformas digitales

Las lecciones de Canadá en la regulación de plataformas digitales

Hay que cuidar la libertad

Hay que cuidar la libertad

Un ataque inédito contra las libertades en Estados Unidos

Un ataque inédito contra las libertades en Estados Unidos

Pensar el futuro cuando parece no haberlo

Pensar el futuro cuando parece no haberlo

Comentarios