Crisis en Perú: declaran la emergencia en Lima por la ola de violencia

Algunos limeños anhelan la mano dura de gobiernos como el de Nayib Bukele en El Salvador, pese a que organizaciones humanitarias lo cuestionan por su deriva autoritaria y abusos a los derechos humanos. Para el estudiante Daniel Ayala, de 21 años, en cambio, la llegada de Bukele a la presidencia fue un “golazo” para el país centroamericano, a diferencia de lo que ocurre en Perú, donde las denuncias de extorsión en Perú pasaron de 2.396 en 2023 a más de 17.000 en 2024. Lima encabezó el registro, según cifras oficiales.