L-Gante atraviesa una crisis personal y económica en medio de un conflicto millonario con su ex representante

El abogado reveló que “estos últimos dos o tres meses fueron bastante duros desde lo económico” para el músico, quien incluso descubrió que la casa de Canning, donde creía vivir como propietario, no está a su nombre. “Según dice, estaría a nombre de Lourdes. Y tampoco puede entrar al barrio porque no hay nadie y porque no es propietario. Él creía que era, pero no lo es”, afirmó.