Fabiana Cantilo criticó a L-Gante: "Son los errores de la vida"

La reconocida cantante Fabiana Cantilo arremetió contra L-Gante, cuestionando su estilo musical y dejando en claro que no comprende sus canciones ni su propuesta artística. Las declaraciones se dieron en el programa Los profesionales de siempre (El Nueve), generando rápidamente debate en redes sociales.
Las críticas de Fabiana Cantilo a L-Gante
Durante la entrevista con Fede Flowers, Cantilo fue tajante al referirse al intérprete de cumbia 420:
"No le entiendo. No me preguntes por él porque no tengo ni idea qué hace".
Al ser consultada sobre si no comprendía sus letras, la cantante agregó:
"Nada le entiendo. No me preguntes más por él. Es un problema. Son los errores de la vida".
Cantilo aclaró que sus críticas no se dirigían a la intención del artista, sino a su estilo y lo que ella percibe como falta de originalidad:
"No me importa L-Gante. No sé de qué música es referente. Me lo puse a escuchar y habla con sus amigos".
Diferencias con otros artistas argentinos
La cantante también comparó a L-Gante con otros músicos contemporáneos, como Lali Espósito, Ca7riel, Paco Amoroso y Wos, destacando que su rechazo no se extiende a toda la música moderna, sino a géneros y estilos que considera repetitivos.
Sobre Wanda Nara, que también incursiona en la música, Cantilo opinó:
"No la escuché. No sabe, no contesta. No miro nada, no salgo nunca. No me pregunten por cosas raras. Igual Wanda es mejor que L-Gante, si vamos a decir algo".
Opinión de Fabiana Cantilo sobre reggaetón y música urbana
La cantante no se detuvo en L-Gante y también habló de la música urbana en general:
"¿Sabés qué pasa? No me gustan las cosas que no son originales. Entonces, ¡basta del reggaetón! ¡Ya está! ¿¡No pueden inventar algo nuevo!? ¿Qué onda con la repetición y la máquina de hacer chorizos?"
Con humor y firmeza, concluyó:
"Me odiaron un montón, pero yo nunca en la vida, never repeat. No repetition".
Polémica en redes sociales
Las declaraciones de Fabiana Cantilo sobre L-Gante se viralizaron rápidamente en Twitter e Instagram, generando debates sobre los límites de la crítica musical y la originalidad en la música argentina contemporánea. Los fanáticos del trap y seguidores de la veterana artista se enfrentaron en opiniones divididas sobre el panorama musical actual.