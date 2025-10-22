La UBA irá a la Justicia tras la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario

En este contexto, la Universidad sostuvo que la aplicación de la ley es clave para garantizar el sostenimiento del sistema universitario, y que su suspensión representa un "ataque directo" a uno de los pilares de la vida pública argentina. “La no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”, concluyó el Consejo Superior.