Las acciones de Google caen: primer signo de combate con el nuevo navegador de Open IA

OpenAI anunció ChatGPT Atlas en una transmisión en vivo. "Es cómo esperamos que la gente use Internet en el futuro", dijo el fundador de OpenAI, Sam Altman, CEO de la empresa estadounidense. Es que el navegador que desarrollaron es tan ambicioso que apunta a reescribir las reglas de la red.
Y todo indica que algo de esa clase de impacto ya lo genera. A pocas horas de salir al mercado, su aparción hizo retroceder las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google, un 2,4% (U$S 250,49) dando indicios de que será rival del navegador Chrome.
Y eso que ChatGPT Atlas está disponible, por lo pronto, solo en sistemas de MacOS. Las versiones para Windows, iOS y Android, según OpenAI, se habilitarán en algunos meses.
El fuerte de Atlas
A diferencia de Chrome o Safari (desarrollado por Apple), Atlas no sólo alberga Inteligencia Artificial (IA), es IA en sí misma. El modelo ChatGPT es integrado directamente en la interfaz del navegador, transformando la búsqueda y la navegación en una conversación continua.
Atlas no solo se le puede pedir información, sus funcionalidades incluyen completar formularios, reservar vuelos, escribir textos, organizar documentos; incluso cierra pestañas o vuelve a abrir páginas que se visitaron días atrás, todo mediante comandos de lenguaje natural.
Según Forbes, OpenAI tiene un gran reto por delante, ya que busca competir con Chrome, que posee una impresionante cuota de mercado del 63,8%, según datos globales de septiembre de SimilarWeb, que realiza análisis webs. El siguiente navegador con mayor cuota de mercado es Safari de Apple (22,3%). Las capacidades de ChatGPT Atlas podrían marcar la diferencia con respecto a otros navegadores.
La reacción del mercado refleja la preocupación de los segmentos comerciales principales de Alphabet. Cualquier nuevo competidor significativo, entonces, respaldado por las capacidades de Inteligencia Artificial de OpenAI podría representar un desafío competitivo.