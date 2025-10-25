Las acciones de Google caen: primer signo de combate con el nuevo navegador de Open IA

Según Forbes, OpenAI tiene un gran reto por delante, ya que busca competir con Chrome, que posee una impresionante cuota de mercado del 63,8%, según datos globales de septiembre de SimilarWeb, que realiza análisis webs. El siguiente navegador con mayor cuota de mercado es Safari de Apple (22,3%). Las capacidades de ChatGPT Atlas podrían marcar la diferencia con respecto a otros navegadores.