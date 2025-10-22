¿Qué propone la izquierda en el Congreso y cómo busca diferenciarse en el escenario político actual?

En ese marco, la candidata destacó su rol en el debate electoral: “Hemos sido la única fuerza opositora que puso sobre la mesa los problemas reales de los trabajadores, los jubilados y los jóvenes. Nadie más lo mencionó”. También criticó a los partidos tradicionales por su complicidad con políticas de ajuste y por criminalizar a la juventud, al votar a favor de la baja de la edad de imputabilidad.