¿Qué propone la izquierda en el Congreso y cómo busca diferenciarse en el escenario político actual?

A pocos días de los comicios del domingo, Alejandra Arreguez, candidata del Frente de Izquierda, detalló a LA GACETA las propuestas de su espacio y cómo buscan marcar diferencia frente al escenario político actual, dominado por el oficialismo y la oposición tradicional.
“Estamos organizando la fiscalización en todas las escuelas de Tucumán para garantizar que los votos del Frente de Izquierda sean debidamente contabilizados”, explicó. Reconoció, además, que el nuevo sistema de boleta única genera dudas entre la población: “Mucha gente todavía no sabe cómo se vota, por eso difundimos material explicativo en redes sociales”.
La candidata también señaló que la campaña busca instalar que se trata de una elección legislativa, no un balotaje entre dos fuerzas políticas. “Nuestro esfuerzo es mostrar que lo que se vota son diputados y diputadas de una Cámara que tiene una agenda contra los trabajadores. Reformas laborales, exenciones fiscales a los más ricos… nosotros decimos no”.
En ese marco, la candidata destacó su rol en el debate electoral: “Hemos sido la única fuerza opositora que puso sobre la mesa los problemas reales de los trabajadores, los jubilados y los jóvenes. Nadie más lo mencionó”. También criticó a los partidos tradicionales por su complicidad con políticas de ajuste y por criminalizar a la juventud, al votar a favor de la baja de la edad de imputabilidad.
Respecto al vínculo con los jóvenes, aseguró que existe interés y participación. “La juventud se organiza, interviene en la sociedad y logra cambios cuando se involucra. Nuestro objetivo es alentar ese protagonismo y ponerlo al servicio de sus derechos: educación, trabajo, recreación y defensa de la universidad pública”.
Sobre el cierre de campaña, Arreguez indicó que se realizarán actividades en la peatonal a partir de las 18 junto a compañeros del Partido Obrero y del MST, además de coordinar la logística de fiscalización del voto.
Finalmente, la candidata confió en que la izquierda podrá ampliar su presencia legislativa y continuar impulsando su agenda. “Somos la única voz disonante en esta campaña y creemos que nuestra propuesta tiene eco en quienes buscan una verdadera representación de los trabajadores y de la juventud”.