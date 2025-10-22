La Ramada: detuvieron a un hombre por golpear a su pareja embarazada

Un violento episodio de violencia de género tuvo lugar en La Ramada. Una mujer embarazada se presentó en la comisaría local con el rostro ensangrentado y denunció que su pareja la había agredido mientras se encontraban a bordo de un auto sobre la ruta N° 304.
Ante la situación, los efectivos policiales asistieron de inmediato a la víctima y la trasladaron a un Centro Integrador Comunitario (CIC), desde donde fue derivada en ambulancia al hospital de Alderetes. Allí recibió atención médica por una fractura de nariz y por su estado de embarazo.
De manera simultánea, un grupo de uniformados inició un operativo para dar con el agresor, quien fue aprehendido poco después y trasladado a la comisaría. Se trata de un hombre de 45 años, acusado por lesiones en un contexto de violencia de género.
La Unidad Fiscal de Violencia de Género de la III Nominación avaló la detención del sospechoso y dispuso además el secuestro del vehículo y del teléfono celular utilizados durante el hecho.
El procedimiento fue encabezado por el comisario Adrián Moreno, jefe de la dependencia de La Ramada, y supervisado por el comisario general Carlos Ruiz, titular de la Unidad Regional Este.