Secciones
Seguridad

La Ramada: detuvieron a un hombre por golpear a su pareja embarazada

La víctima, con una fractura de nariz, fue asistida de urgencia tras presentarse ensangrentada en la comisaría.

IMAGEN ILUSTRATIVA IMAGEN ILUSTRATIVA
Hace 1 Hs

Un violento episodio de violencia de género tuvo lugar en La Ramada. Una mujer embarazada se presentó en la comisaría local con el rostro ensangrentado y denunció que su pareja la había agredido mientras se encontraban a bordo de un auto sobre la ruta N° 304.

Ante la situación, los efectivos policiales asistieron de inmediato a la víctima y la trasladaron a un Centro Integrador Comunitario (CIC), desde donde fue derivada en ambulancia al hospital de Alderetes. Allí recibió atención médica por una fractura de nariz y por su estado de embarazo.

De manera simultánea, un grupo de uniformados inició un operativo para dar con el agresor, quien fue aprehendido poco después y trasladado a la comisaría. Se trata de un hombre de 45 años, acusado por lesiones en un contexto de violencia de género.

La Unidad Fiscal de Violencia de Género de la III Nominación avaló la detención del sospechoso y dispuso además el secuestro del vehículo y del teléfono celular utilizados durante el hecho.

El procedimiento fue encabezado por el comisario Adrián Moreno, jefe de la dependencia de La Ramada, y supervisado por el comisario general Carlos Ruiz, titular de la Unidad Regional Este.

Temas La RamadaViolenciaLa Ramada de Abajo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
2

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
3

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre
4

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo
5

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas
6

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Presunto abuso sexual: se resuelve otro planteo del caso Vélez

Presunto abuso sexual: se resuelve otro planteo del caso Vélez

Comentarios