“Necesitamos representantes que no obedezcan al gobernador ni al presidente”, dijo Elías de Pérez

La legisladora y referente de Unidos por Tucumán destacó la figura de Roberto Sánchez y defendió una campaña “austera y de cara a la gente”

Hace 2 Hs

La legisladora Silvia Elías de Pérez, integrante del frente Unidos por Tucumán, aseguró que el espacio que encabeza Roberto Sánchez presenta “una lista de lujo” para las elecciones legislativas del próximo domingo. En diálogo con LA GACETA, aclaró que se trató de una campaña “austera, caminando casa por casa y explicando cómo votar con la Boleta Única Papel”.

“Fue una campaña rara porque nadie sabía bien cómo iba a ser el nuevo sistema de votación. La gente tenía muchas dudas y hasta miedo, pero también esperanza. Nosotros explicamos puerta a puerta y escuchamos mucho dolor: jubilados que no llegan a fin de mes, madres con hijos con adicciones, jóvenes sin trabajo. Esas son las mochilas que traemos de cada barrio”, contó.

Elías de Pérez remarcó que su espacio optó por una estrategia sin grandes gastos. “No podíamos darnos el lujo de derrochar fondos. Fue una campaña austera a propósito, coherente con lo que vive la gente. Ni siquiera hicimos panfletos, sólo lo mínimo para enseñar cómo votar”, explicó.

Sobre la elección, fue categórica: “En Tucumán hay dos opciones: o es Jaldo o es Roberto Sánchez. No hay otra. Roberto representa coherencia, transparencia y respeto. Siempre votó a favor del pueblo tucumano. No tiene otro jefe que no sea el pueblo”.

La legisladora Silvia Elías de Pérez La legisladora Silvia Elías de Pérez ARCHIVO

La legisladora defendió el trabajo de Sánchez en el Congreso y rechazó que haya acompañado al gobierno nacional en determinadas votaciones. “Él nunca votó por un gobierno u otro, votó lo que le convenía al pueblo de Tucumán. Cuando quisieron tocar a los jubilados, a las personas con discapacidad o a las universidades públicas, dijo que no. Siempre actuó con convicción”, afirmó.

Elías de Pérez destacó también la integración de la lista, que incluye al legislador José María Canelada y a la joven dirigente Micaela Viña.

“Es una lista de lujo. Llevamos a gente preparada, con valores y compromiso. Micaela es una promesa para Tucumán, una joven contadora con gran formación. Necesitamos recuperar el orgullo del Congreso, no el espectáculo degradante que se ve hoy”, señaló.

Además, cuestionó el actual clima político nacional. “Esto de lo nuevo y lo viejo es un relato vacío. Lo nuevo no puede ser la falta de respeto, los gritos o los insultos en el Congreso. Yo enfrenté al kirchnerismo y a Cristina con denuncias firmadas, pero siempre hubo debate de ideas. Hoy han degradado la política”, lamentó.

Por último, advirtió sobre la importancia de la elección de diputados nacionales. “En el Congreso se definen las leyes que rigen la vida del país. Si no hay equilibrio de fuerzas, se corre riesgo de autoritarismo. Necesitamos representantes que defiendan a los tucumanos y no obedezcan órdenes del gobernador o del presidente”, expresó.

La legisladora confirmó que el acto de cierre de campaña será el jueves, a las 20, en el club All Boys, en San Lorenzo al 1.200. “Así como hicimos toda la campaña, también el cierre será de cara a la gente. Están todos invitados”, concluyó.

