“Necesitamos representantes que no obedezcan al gobernador ni al presidente”, dijo Elías de Pérez

La legisladora defendió el trabajo de Sánchez en el Congreso y rechazó que haya acompañado al gobierno nacional en determinadas votaciones. “Él nunca votó por un gobierno u otro, votó lo que le convenía al pueblo de Tucumán. Cuando quisieron tocar a los jubilados, a las personas con discapacidad o a las universidades públicas, dijo que no. Siempre actuó con convicción”, afirmó.