Mastantuono en la cuerda floja: podría perder su lugar en el Real Madrid antes del clásico

Real Madrid encara una semana decisiva con dos compromisos de alto nivel: primero frente a la Juventus por Champions League y luego ante el Barcelona por La Liga. Pero en medio de esa agenda exigente, crece la preocupación por el lugar de Franco Mastantuono, que podría salir del once inicial.
Desde la agencia EFE anticiparon que Xabi Alonso planea el regreso de Jude Bellingham al equipo titular, lo que relegaría al joven argentino al banco. Con el inglés recuperado de su lesión en el hombro, su presencia en el clásico es casi segura, desplazando a Mastantuono de la formación principal.
El cambio responde a la necesidad de mantener equilibrio en un mediocampo que ya tiene nombres fuertes como Federico Valverde y Aurelian Tchouaméni, además del buen momento de Arda Guler, quien parece ganarle la pulseada en la ofensiva por derecha.
El bajo nivel que preocupa
El argentino viene de un partido flojo ante Getafe, donde la prensa española fue implacable. Un diario madrileño escribió que “hizo poco o nada”, criticando su falta de peso ofensivo. Esa actuación encendió las alarmas en el club y reavivó el debate sobre su rol en el plantel.
El clásico contra Barcelona, que se jugará el domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, podría definir mucho más que tres puntos. Para Mastantuono será una oportunidad crucial de recuperar terreno y demostrar que puede competir al máximo nivel en el fútbol europeo.