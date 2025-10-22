Secciones
En medio de la expectativa por su futuro en la F-1, Colapinto se roba todas las miradas en México

El argentino será protagonista de dos actos oficiales de Alpine en el GP mexicano y crece la ilusión por su confirmación para 2026.

En medio de la expectativa por su futuro en la F-1, Colapinto se roba todas las miradas en México
Hace 19 Min

Franco Colapinto vive días agitados en la Ciudad de México, donde se disputa la 20ª fecha del Mundial de Fórmula 1. En un contexto de alta expectativa por su posible confirmación como piloto titular de Alpine en 2026, el argentino será protagonista de dos eventos oficiales que concentran la atención de la prensa y de los fanáticos.

Primero participará de una presentación institucional del Grupo Renault, accionista principal del equipo BWT Alpine, a las 19. Allí compartirá escenario con los demás pilotos y se espera que brinde declaraciones en una conferencia conjunta. Luego, a las 22, encabezará una acción promocional de una empresa argentina que lo patrocina, lo que refuerza su perfil mediático en el paddock internacional.

El interés no solo radica en su presencia pública, sino en la posibilidad de que durante el fin de semana se confirme su continuidad en la grilla de 2026. Aunque desde el entorno de la escudería mantienen la cautela, todo indica que la decisión está tomada, pero falta definir el momento exacto del anuncio.

La polémica que ya quedó atrás

El último Gran Premio en Austin había generado ruido dentro del equipo. En plena carrera, Colapinto desobedeció una orden interna y superó a su compañero Pierre Gasly a dos vueltas del final. Al justificar su maniobra explicó que tenía mejor ritmo en ese momento, aunque esa postura no convenció al director Steve Nielsen, quien se mostró molesto por la actitud del joven.

El tema se cerró días después, cuando el propio Colapinto reconoció que “las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase”. Esa autocrítica fue bien recibida dentro del team y despejó tensiones justo cuando se aproxima una decisión clave sobre su futuro.

