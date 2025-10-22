Tras más de dos años prófugo, Sergio Tripolone fue trasladado al penal de Benjamín Paz

Sergio Gustavo Tripolone, de 45 años, fue alojado en el penal de Benjamín Paz para continuar cumpliendo su condena por homicidio. El traslado se realizó bajo un estricto operativo de seguridad a cargo del Servicio Penitenciario de Tucumán, tras haber sido capturado en la provincia de Córdoba luego de permanecer más de dos años prófugo de la Justicia.
Tripolone había sido condenado a ocho años de prisión por un violento hecho ocurrido en 2007, en el que resultó víctima fatal un empleado de Vialidad de Tucumán. Se encontraba bajo libertad condicional con el uso de una pulsera electrónica, pero en 2023 se evadió y fue declarado prófugo.
El director general del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros, confirmó el ingreso del interno al establecimiento penitenciario.
“En el día de la fecha, aproximadamente a las 18.45, fue alojado un nuevo interno en el penal. Se encontraba prófugo desde 2023; gozaba de libertad condicional con pulsera electrónica y se evadió”, precisó el funcionario.
Durante su fuga, Tripolone habría participado en distintos hechos delictivos, entre ellos un robo agravado a un empresario en Santiago del Estero, y fue finalmente detenido en el marco de un pedido de captura nacional e internacional.
El operativo de traslado estuvo a cargo del Grupo Especial de la División de Operaciones Penitenciarias (DEOP), dirigido por el subalcaide Luis López.
“El personal del servicio penitenciario se trasladó ayer a la provincia de Córdoba y, mediante un fuerte dispositivo de seguridad, permitió el traslado del interno sin ningún inconveniente en el trayecto”, destacó Quinteros, quien subrayó la capacitación del personal para este tipo de procedimientos.
Por su parte, el subprefecto Raúl Melián, director del penal de Benjamín Paz, informó que Tripolone permanecerá bajo un régimen diferenciado, sin acceso a teléfonos móviles ni fijos, y con visitas restringidas.
“Podrá contar con la asistencia letrada correspondiente, previamente autorizada y coordinada”, aclaró Melián.
El funcionario también remarcó que el penal continúa cumpliendo las directivas emanadas por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía.
“Como el primer día desde la inauguración del complejo, seguimos cumpliendo con las directivas. Todos los internos trasladados de diferentes comisarías son incorporados de inmediato a los regímenes correspondientes”, concluyó.