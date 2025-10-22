Tras más de dos años prófugo, Sergio Tripolone fue trasladado al penal de Benjamín Paz

Sergio Gustavo Tripolone, de 45 años, fue alojado en el penal de Benjamín Paz para continuar cumpliendo su condena por homicidio. El traslado se realizó bajo un estricto operativo de seguridad a cargo del Servicio Penitenciario de Tucumán, tras haber sido capturado en la provincia de Córdoba luego de permanecer más de dos años prófugo de la Justicia.