El mensaje de Rodrigo De Paul que emocionó a los hinchas de Racing antes del duelo con Flamengo

A horas de la semifinal entre Racing y Flamengo, apareció una voz inesperada: la de Rodrigo De Paul. El mediocampista del Inter Miami y campeón del mundo con Argentina envió un mensaje de apoyo al plantel de Gustavo Costas, que jugará esta noche en el Maracaná.
“Les mando mucho apoyo y energía positiva desde el lugar que me toca”, dijo De Paul, quien aseguró estar preparándose para mirar el partido y hacer fuerza por los suyos. “Creo que los muchachos ya se acostumbraron a jugar este tipo de partidos y en canchas difíciles”, agregó con entusiasmo.
El volante, identificado con los colores de la Academia, remarcó la personalidad del equipo: “Este tipo de paradas ameritan mucha personalidad, por lo que representan. Dieron la cara, así que sabrán cómo afrontarlo”.
Una conexión que nunca se cortó
Además, el Motorcito admitió que sigue en contacto con el club: “Con Gustavo no hablo, pero sí con Diego Milito y con el Chino Saja”, contó. De Paul, surgido de las inferiores de Racing, recordó que jugó allí entre 2013 y 2014, y luego regresó en 2016.
El mensaje del mediocampista llegó en el momento justo: la Academia buscará en Brasil dar el primer paso hacia una nueva final continental, con el aliento de uno de sus hijos más queridos.