Lausanne Bach Ensemble ofrecerá un concierto de música barroca en el Alberdi

El grupo está integrado, además de Lucca, por Jean-Baptiste Poyard, violín barroco, Mathieu Rouquié, violoncelo barroco, viola da gamba, y Anne-Lise Vuilleumier-Luy, clavecín. El ensamble barroco se distingue por su enfoque historicista ya que emplea instrumentos antiguos o réplicas, afina en temperamentos apropiados para el siglo XVIII e incorpora prácticas de interpretación surgidas de una ardua investigación musicológica.