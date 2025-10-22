Lausanne Bach Ensemble ofrecerá un concierto de música barroca en el Alberdi

Los amantes de la música barroca tienen una cita imperdible para disfrutar la reconocida agrupación suiza Lausanne Bach Ensemble, que este sábado, desde las 21, ofrecerá un concierto en el Teatro Alberdi (Jujuy 92).
Lausanne Bach Ensemble, con sede en Lausana (Suiza), fue creada en 1997 por el flautista y director cordobés Jorge Eduardo Lucca, y se especializa en la interpretación de instrumentos de época, con un repertorio centrado en la obra de Johann Sebastian Bach.
El grupo está integrado, además de Lucca, por Jean-Baptiste Poyard, violín barroco, Mathieu Rouquié, violoncelo barroco, viola da gamba, y Anne-Lise Vuilleumier-Luy, clavecín. El ensamble barroco se distingue por su enfoque historicista ya que emplea instrumentos antiguos o réplicas, afina en temperamentos apropiados para el siglo XVIII e incorpora prácticas de interpretación surgidas de una ardua investigación musicológica.
El repertorio de este sábado estará compuesto por una selección de piezas barrocas, interpretadas con rigor histórico y sensibilidad contemporánea. La programación incluirá composiciones de Bach y autores del entorno barroco.