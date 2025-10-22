Secciones
CulturaMúsica

Lausanne Bach Ensemble ofrecerá un concierto de música barroca en el Alberdi

Con instrumentos de época, el grupo originario de Suiza se presentará el sábado, desde las 21.

EL ENSAMBLE. Mathieu Rouquié, Anne-Lise Vuilleumier-Luy, Jorge Lucca y Jean-Baptiste Poyard. EL ENSAMBLE. Mathieu Rouquié, Anne-Lise Vuilleumier-Luy, Jorge Lucca y Jean-Baptiste Poyard. FOTO TOMADA DE LAUSANNEBACHENSEMBLE.CH
Hace 1 Hs

Los amantes de la música barroca tienen una cita imperdible para disfrutar la reconocida agrupación suiza Lausanne Bach Ensemble, que este sábado, desde las 21, ofrecerá un concierto en el Teatro Alberdi (Jujuy 92).

Lausanne Bach Ensemble, con sede en Lausana (Suiza), fue creada en 1997 por el flautista y director cordobés Jorge Eduardo Lucca, y se especializa en la interpretación de instrumentos de época, con un repertorio centrado en la obra de Johann Sebastian Bach.

Lausanne Bach Ensemble ofrecerá un concierto de música barroca en el Alberdi

El grupo está integrado, además de Lucca, por Jean-Baptiste Poyard, violín barroco, Mathieu Rouquié, violoncelo barroco, viola da gamba, y Anne-Lise Vuilleumier-Luy, clavecín. El ensamble barroco se distingue por su enfoque historicista ya que emplea instrumentos antiguos o réplicas, afina en temperamentos apropiados para el siglo XVIII e incorpora prácticas de interpretación surgidas de una ardua investigación musicológica.

El repertorio de este sábado estará compuesto por una selección de piezas barrocas, interpretadas con rigor histórico y sensibilidad contemporánea. La programación incluirá composiciones de Bach y autores del entorno barroco.

Temas Teatro Alberdi
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
2

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
3

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre
4

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado
5

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas
6

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Presunto abuso sexual: se resuelve otro planteo del caso Vélez

Presunto abuso sexual: se resuelve otro planteo del caso Vélez

Comentarios