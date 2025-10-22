Preocupación en Inter Miami: Lionel Messi se ausentó del entrenamiento antes de los playoffs

La ilusión de Inter Miami de conquistar la MLS se topó con una noticia inesperada: la ausencia de Lionel Messi en la práctica del martes. El capitán no se entrenó junto a sus compañeros por una molestia en la espalda que encendió la preocupación de los fanáticos y del cuerpo técnico antes del inicio de los playoffs.
Aunque el club no informó fecha exacta de regreso, se espera que el rosarino retome las prácticas en los próximos días. La seguidilla de tres partidos en una semana —dos con Inter Miami y uno con la Selección argentina— podría haberle pasado factura.
El 10 viene de ser elegido el mejor jugador de octubre tras una racha espectacular: cinco goles y cinco asistencias en apenas tres encuentros. Además, obtuvo la Bota de Oro de la MLS con 29 tantos, superando por cuatro a Denis Bouanga y Sam Surridge. También se convirtió en el segundo jugador en la historia de la liga en liderar la tabla de asistencias, con 19.
El calendario que preocupa a los hinchas
El equipo de Gerardo Martino enfrentará a Nashville el viernes 24 de octubre, en el primer partido de la serie de playoffs. En caso de necesitar un tercer encuentro, se jugaría el 8 de noviembre. Con Messi en duda, las alarmas se encendieron en Florida.
La expectativa es enorme: tras una temporada brillante, el sueño de la MLS Cup podría depender del estado físico del capitán argentino.