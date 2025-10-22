El gran dilema resuelto: ¿qué gasta más, la freidora de aire o el horno?

El horno tradicional, en cambio, debe calentar un espacio mucho más amplio y mantener la temperatura durante más tiempo. Así es que cuanto mayor es el volumen, mayor es la energía que se gasta. El horno no es el aparato que más electricidad consume al año en casa, ya que es apenas un 4% el total según Naturgy, pero su potencia puntual es de las más altas, y eso puede notarse cuando la luz sube.