Irene Rosales revela cuál fue el peor momento en su relación con Kiko Rivera

Después de un mes y medio de haberse confirmado su ruptura con Kiko Rivera, Irene Rosales vuelve a ser noticia. La excolaboradora de televisión ha concedido una entrevista exclusiva a la revista Semana en la que se sincera sobre los motivos de su separación, los momentos más duros de su matrimonio y su nueva etapa personal junto a Guillermo, su actual pareja.
Durante su conversación, Irene ha desvelado el que considera el peor momento de su relación con Kiko Rivera, marcado por una doble tragedia familiar que afectó profundamente a ambos.
“El peor momento fue cuando murió mi madre y Kiko empezó a tener problemas con la suya”
Según ha contado Jorge Borrajo, director de Semana, en el programa El tiempo justo, Irene se abrió como nunca antes:
“El peor momento de mi matrimonio fue cuando murió mi madre y Kiko empezó a tener problemas con la suya”.
Rosales explicó que esa etapa supuso una crisis emocional para ambos. Mientras ella enfrentaba la pérdida de su madre, Mayte Vázquez, un pilar fundamental en su vida, Kiko atravesaba serios conflictos con Isabel Pantoja, su madre.
“Fue una situación en la que ninguno pudo ayudar ni apoyar al otro”, añadió.
La periodista Sandra Aladro destacó que la muerte de su madre fue “un golpe inesperado” para Irene, especialmente porque era su gran apoyo, incluso más que su padre, quien estaba enfermo.
La ausencia de Isabel Pantoja como abuela
En otro de los titulares más llamativos, Irene habló sobre la ausencia de Isabel Pantoja en la vida de sus hijas, Ana y Carlota, fruto de su relación con Kiko Rivera.
“Me ha costado más hacer entender a mis hijas que no está mi madre que el hecho de que la madre de Kiko no esté presente”, confesó.
Estas palabras fueron interpretadas por Borrajo como una clara alusión a la distancia entre la tonadillera y sus nietas. “Con esto viene a decir que Isabel Pantoja ha sido una abuela un poco ausente”, explicó.
Según el colaborador Antonio Rossi, el último intento de acercamiento de Isabel fue fallido: “La última vez que pidió ver a sus nietas, Kiko e Irene le dijeron que si quería hacerlo debía ir a su casa, y esa fue la última conversación que mantuvieron”.
“He sido más madre que esposa”: el verdadero motivo de la ruptura
Irene también ha revelado la razón principal de su separación de Kiko Rivera:
“Mi matrimonio se ha roto porque he sido más madre que esposa”.
Borja resume esta afirmación asegurando que la sevillana “ejerció más de madre que de pareja” durante años, lo que acabó desgastando la relación.
Irene Rosales aclara su situación actual
La sevillana quiso dejar claro que nunca hubo infidelidades y que su separación fue una decisión meditada:
“Nunca le fui infiel a Kiko. Ese es el titular. No ha habido ninguna infidelidad”.
Sobre su nueva ilusión, Guillermo, Irene explicó que ambos son “dos personas adultas y sin compromisos que se están conociendo” y que incluso habló con Kiko sobre esta nueva etapa:
“Le he dado las explicaciones que creía necesarias”.
Finalmente, Irene asegura sentirse tranquila, feliz y en paz tras cerrar una década de matrimonio y comenzar una nueva etapa en su vida:
“Estoy feliz, estoy muy bien y no me voy a negar a admitirlo”.