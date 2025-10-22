Secciones
Mundo

Irene Rosales revela cuál fue el peor momento en su relación con Kiko Rivera

“Nunca le fui infiel a Kiko. Ese es el titular. No ha habido ninguna infidelidad”, insiste.

Irene Rosales revela cuál fue el peor momento en su relación con Kiko Rivera
Hace 17 Min

Después de un mes y medio de haberse confirmado su ruptura con Kiko Rivera, Irene Rosales vuelve a ser noticia. La excolaboradora de televisión ha concedido una entrevista exclusiva a la revista Semana en la que se sincera sobre los motivos de su separación, los momentos más duros de su matrimonio y su nueva etapa personal junto a Guillermo, su actual pareja.

Durante su conversación, Irene ha desvelado el que considera el peor momento de su relación con Kiko Rivera, marcado por una doble tragedia familiar que afectó profundamente a ambos.

“El peor momento fue cuando murió mi madre y Kiko empezó a tener problemas con la suya”

Según ha contado Jorge Borrajo, director de Semana, en el programa El tiempo justo, Irene se abrió como nunca antes:

“El peor momento de mi matrimonio fue cuando murió mi madre y Kiko empezó a tener problemas con la suya”.

Rosales explicó que esa etapa supuso una crisis emocional para ambos. Mientras ella enfrentaba la pérdida de su madre, Mayte Vázquez, un pilar fundamental en su vida, Kiko atravesaba serios conflictos con Isabel Pantoja, su madre.

“Fue una situación en la que ninguno pudo ayudar ni apoyar al otro”, añadió.

La periodista Sandra Aladro destacó que la muerte de su madre fue “un golpe inesperado” para Irene, especialmente porque era su gran apoyo, incluso más que su padre, quien estaba enfermo.

La ausencia de Isabel Pantoja como abuela

En otro de los titulares más llamativos, Irene habló sobre la ausencia de Isabel Pantoja en la vida de sus hijas, Ana y Carlota, fruto de su relación con Kiko Rivera.

“Me ha costado más hacer entender a mis hijas que no está mi madre que el hecho de que la madre de Kiko no esté presente”, confesó.

Estas palabras fueron interpretadas por Borrajo como una clara alusión a la distancia entre la tonadillera y sus nietas. “Con esto viene a decir que Isabel Pantoja ha sido una abuela un poco ausente”, explicó.

Según el colaborador Antonio Rossi, el último intento de acercamiento de Isabel fue fallido: “La última vez que pidió ver a sus nietas, Kiko e Irene le dijeron que si quería hacerlo debía ir a su casa, y esa fue la última conversación que mantuvieron”.

“He sido más madre que esposa”: el verdadero motivo de la ruptura

Irene también ha revelado la razón principal de su separación de Kiko Rivera:

“Mi matrimonio se ha roto porque he sido más madre que esposa”.

Borja resume esta afirmación asegurando que la sevillana “ejerció más de madre que de pareja” durante años, lo que acabó desgastando la relación.

Irene Rosales aclara su situación actual

La sevillana quiso dejar claro que nunca hubo infidelidades y que su separación fue una decisión meditada:

“Nunca le fui infiel a Kiko. Ese es el titular. No ha habido ninguna infidelidad”.

Sobre su nueva ilusión, Guillermo, Irene explicó que ambos son “dos personas adultas y sin compromisos que se están conociendo” y que incluso habló con Kiko sobre esta nueva etapa:

“Le he dado las explicaciones que creía necesarias”.

Finalmente, Irene asegura sentirse tranquila, feliz y en paz tras cerrar una década de matrimonio y comenzar una nueva etapa en su vida:

“Estoy feliz, estoy muy bien y no me voy a negar a admitirlo”.

Temas Kiko RiveraIrene Rosales
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Irene Rosales emite un comunicado tras la publicación de sus fotos con su nuevo novio

Irene Rosales emite un comunicado tras la publicación de sus fotos con su nuevo novio

Amor Romeira advierte a Irene Rosales sobre su nuevo novio: “Huye, Irene”

Amor Romeira advierte a Irene Rosales sobre su nuevo novio: “Huye, Irene”

Kiko Rivera opinó sobre la relación de su ex Irene Rosales y Guillermo

Kiko Rivera opinó sobre la relación de su ex Irene Rosales y Guillermo

Irene Rosales ya no se calla sobre su relación con Guillermo: “Volver a brillar”

Irene Rosales ya no se calla sobre su relación con Guillermo: “Volver a brillar”

Guillermo, el novio de Irene Rosales, habla por primera vez de su relación

Guillermo, el novio de Irene Rosales, habla por primera vez de su relación

Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre
2

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
3

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado
4

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo
5

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
6

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Más Noticias
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Presunto abuso sexual: se resuelve otro planteo del caso Vélez

Presunto abuso sexual: se resuelve otro planteo del caso Vélez

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Comentarios