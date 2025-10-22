Irene Rosales revela cuál fue el peor momento en su relación con Kiko Rivera

Después de un mes y medio de haberse confirmado su ruptura con Kiko Rivera, Irene Rosales vuelve a ser noticia. La excolaboradora de televisión ha concedido una entrevista exclusiva a la revista Semana en la que se sincera sobre los motivos de su separación, los momentos más duros de su matrimonio y su nueva etapa personal junto a Guillermo, su actual pareja.