Masso: "El domingo, Libres del Sur pondrá todo para garantizar la victoria de Jaldo en la Capital"

“Milei prometió ajustar a la casta, y terminó envuelto en escándalos de corrupción y negocios oscuros, mientras miles de trabajadores pierden su empleo y las provincias son castigadas. Este domingo tenemos que ponerle un freno al modelo de dolor, y defender un Tucumán que avanza con todos adentro. Ese es el camino que propone Osvaldo Jaldo y Tucumán Primero, y que Libres del Sur va a acompañar con toda la fuerza y el corazón”, concluyó.