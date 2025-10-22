Masso: "El domingo, Libres del Sur pondrá todo para garantizar la victoria de Jaldo en la Capital"

Federico Masso, líder de Libres del Sur y ministro de Desarrollo Social de la Provincia, encabezó este martes una extensa caminata por los barrios de los circuitos 18 de San Miguel de Tucumán, junto a militantes, dirigentes y vecinos. Durante el recorrido, convocó a acompañar con el voto al Frente Tucumán Primero, que lidera el gobernador Osvaldo Jaldo.
“Los tucumanos no queremos motosierra ni abandono del Estado. Queremos un gobierno empático, que esté al lado de la gente, y eso lo encarna Osvaldo Jaldo. Este domingo 26, Libres del Sur pondrá toda su dirigencia y militancia para garantizar su victoria en la Capital”, expresó Masso ante los vecinos.
El referente de la cartera social destacó que “trabajamos los 365 días del año de cara a la gente y a la par de cada tucumano que lo necesita, en el territorio, las escuelas, comedores y dispositivos comunitarios.”
“Mientras Milei y La Libertad Avanza proponen más destrucción, nosotros defendemos el trabajo, la educación, la salud pública y la justicia social. Jaldo representa un modelo de Estado presente, solidario y con esperanza para los que más necesitan”, afirmó.
En la caminata también participaron el concejal Gastón Gómez, el legislador Ernesto Gómez Rossi, la directora del Observatorio de la Mujer, Florencia Guerra, y las secretarias de la Mujer y de Articulación Territorial, Noelia Barros y Josefina Zárate; junto a militantes, jóvenes y vecinos.
Finalmente, Masso llamó a la ciudadanía de la Capital a participar con memoria y compromiso en las urnas.
“Milei prometió ajustar a la casta, y terminó envuelto en escándalos de corrupción y negocios oscuros, mientras miles de trabajadores pierden su empleo y las provincias son castigadas. Este domingo tenemos que ponerle un freno al modelo de dolor, y defender un Tucumán que avanza con todos adentro. Ese es el camino que propone Osvaldo Jaldo y Tucumán Primero, y que Libres del Sur va a acompañar con toda la fuerza y el corazón”, concluyó.