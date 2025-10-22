Secciones
Política

Masso: "El domingo, Libres del Sur pondrá todo para garantizar la victoria de Jaldo en la Capital"

"Milei prometió ajustar a la casta, y terminó envuelto en escándalos de corrupción y negocios oscuros", dijo el ministro de Desarrollo Social.

Masso: El domingo, Libres del Sur pondrá todo para garantizar la victoria de Jaldo en la Capital
Hace 1 Hs

Federico Masso, líder de Libres del Sur y ministro de Desarrollo Social de la Provincia, encabezó este martes una extensa caminata por los barrios de los circuitos 18 de San Miguel de Tucumán, junto a militantes, dirigentes y vecinos. Durante el recorrido, convocó a acompañar con el voto al Frente Tucumán Primero, que lidera el gobernador Osvaldo Jaldo.

“Los tucumanos no queremos motosierra ni abandono del Estado. Queremos un gobierno empático, que esté al lado de la gente, y eso lo encarna Osvaldo Jaldo. Este domingo 26, Libres del Sur pondrá toda su dirigencia y militancia para garantizar su victoria en la Capital”, expresó Masso ante los vecinos.

El referente de la cartera social destacó que “trabajamos los 365 días del año de cara a la gente y a la par de cada tucumano que lo necesita, en el territorio, las escuelas, comedores y dispositivos  comunitarios.”

“Mientras Milei y La Libertad Avanza proponen más destrucción, nosotros defendemos el trabajo, la educación, la salud pública y la justicia social. Jaldo representa un modelo de Estado presente, solidario y con esperanza para los que más necesitan”, afirmó.

En la caminata también participaron el concejal Gastón Gómez, el legislador Ernesto Gómez Rossi, la directora del Observatorio de la Mujer, Florencia Guerra, y las secretarias de la Mujer y de Articulación Territorial, Noelia Barros y Josefina Zárate; junto a militantes, jóvenes y vecinos.

Finalmente, Masso llamó a la ciudadanía de la Capital a participar con memoria y compromiso en las urnas.

“Milei prometió ajustar a la casta, y terminó envuelto en escándalos de corrupción y negocios oscuros, mientras miles de trabajadores pierden su empleo y las provincias son castigadas. Este domingo tenemos que ponerle un freno al modelo de dolor, y defender un Tucumán que avanza con todos adentro. Ese es el camino que propone Osvaldo Jaldo y Tucumán Primero, y que Libres del Sur va a acompañar con toda la fuerza y el corazón”, concluyó.

Temas Federico MassoElecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán

Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán

El Gobierno habilitó la inscripción remota de autos nuevos y la creación del Registro Único Virtual

El Gobierno habilitó la inscripción remota de autos nuevos y la creación del Registro Único Virtual

Pelli respondió a las acusaciones de Jaldo: “No me considero un ñoqui, hice un gran trabajo”

Pelli respondió a las acusaciones de Jaldo: “No me considero un ñoqui, hice un gran trabajo”

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”

Pelli, contra el comisionado de Garmendia: “Los tucumanos merecen elegir con libertad, no por aprietes mafiosos”

Pelli, contra el comisionado de Garmendia: “Los tucumanos merecen elegir con libertad, no por aprietes mafiosos”

Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado
2

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
3

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre
4

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
5

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Presunto abuso sexual: se resuelve otro planteo del caso Vélez
6

Presunto abuso sexual: se resuelve otro planteo del caso Vélez

Más Noticias
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado

En Córdoba: Milei realizó un recorrido junto a su candidato local

En Córdoba: Milei realizó un recorrido junto a su candidato local

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

El bastión peronista de un país cambiante

El bastión peronista de un país cambiante

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Comentarios