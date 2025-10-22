¿Cuáles son los cortes de calles programados para este miércoles en la capital?

El tránsito por la ciudad se verá nuevamente afectado por los diferentes cortes de calles programados para hoy, debido a las obras que llevan adelante la Municipalidad y la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). Las intervenciones se enmarcan en un plan de mantenimiento y renovación de la infraestructura vial y de redes de agua y cloacas, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y prever demoras en las zonas afectadas.
De acuerdo con el cronograma informado por los organismos, habrá cortes totales en las siguientes arterias: Bulnes, entre Italia y avenida Belgrano, durante 24 horas; avenida Belgrano (trocha sur), entre 12 de Octubre y Lucas Córdoba; La Rioja al 100; avenida Sarmiento y Catamarca (trocha norte); Mendoza al 1100; y Virgen de la Merced al 800. Todas estas interrupciones comenzaron a las 8.
Asimismo, se dispusieron cortes parciales en 24 de Septiembre al 1300 (trocha norte) y en la primera cuadra de avenida Mitre, donde personal de la SAT realiza tareas específicas de mantenimiento. “El restablecimiento de la circulación dependerá del progreso de las tareas programadas”, indicaron desde el área técnica.
En paralelo, la SAT informó que durante la jornada avanzarán varios frentes de trabajo relacionados con la instalación y renovación de cañerías en distintos barrios de la ciudad. En materia de redes de agua, se ejecuta la instalación de cañerías de impulsión en la nueva perforación para Autopista Sur, sobre calle Pérez Palavecino, entre Moreno y avenida de Circunvalación, continuando hasta avenida Pascual Tarulli.
También se trabaja en calle Mendoza, entre Castro Barros y Viamonte, en la perforación ubicada en la Plaza San Martín de Porres; y en avenida Ejército del Norte, entre Chile y Belgrano, en el sector del Liceo Militar.
Además, se realizan obras en la plaza del barrio Barrancas del Salí, donde se ejecuta un cruce de calle y empalme a la red de distribución. En avenida Alem y Florida se llevan a cabo aperturas para verificar válvulas y resolver faltantes de agua en Ciudadela Sur, mientras que en Crisóstomo Álvarez, entre avenida Colón y Amador Lucero, se renuevan cañerías distribuidoras.
Las tareas de renovación de redes cloacales se concentran en Padre Roque Correa, avenida Colón, Isabel La Católica, Paso de los Andes, Don Orione y 25 de Mayo al 1100, en diferentes sectores de la capital.