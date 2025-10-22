¿Cuáles son los cortes de calles programados para este miércoles en la capital?

El tránsito por la ciudad se verá nuevamente afectado por los diferentes cortes de calles programados para hoy, debido a las obras que llevan adelante la Municipalidad y la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). Las intervenciones se enmarcan en un plan de mantenimiento y renovación de la infraestructura vial y de redes de agua y cloacas, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y prever demoras en las zonas afectadas.