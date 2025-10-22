Irene Rosales no se calla nada sobre su ex suegra, Isabel Pantoja, en su rol de abuela

La sevillana Irene Rosales ha decidido romper su silencio. Tras semanas de especulaciones, la exmujer de Kiko Rivera se ha pronunciado en una entrevista exclusiva para la revista Semana, donde aborda los motivos de su separación, su nueva etapa sentimental junto a Guillermo y el papel que ha tenido Isabel Pantoja como abuela de sus hijas.
El testimonio de Rosales ofrece nuevos detalles sobre su vida personal y familiar, y arroja luz sobre los verdaderos motivos que la llevaron a poner fin a su matrimonio con el hijo de la tonadillera. “He sido más madre que esposa”, ha confesado Irene, una frase que se ha convertido en uno de los titulares más comentados de la entrevista.
Irene Rosales habla por primera vez de Isabel Pantoja
En la conversación con Semana, Irene también se refirió a Isabel Pantoja, la abuela paterna de sus hijas Ana y Carlota Rivera, de nueve y siete años respectivamente. Aunque en el pasado mantuvo una buena relación con la artista, el vínculo se habría deteriorado con el paso del tiempo a raíz de las tensiones familiares con Kiko Rivera.
“Me ha costado más hacer entender a mis hijas que no está mi madre que el hecho de que Isabel Pantoja no esté presente”, reconoció Irene, en alusión al fallecimiento de su madre, Mayte Vázquez, en febrero de 2020, y a la ausencia de la cantante en la vida de las pequeñas.
El director de Semana, Jorge Borrajo, reveló en el programa El tiempo justo (Telecinco) que Irene describe a su exsuegra como “una abuela un poco ausente”. Una valoración que coincide con la del periodista Antonio Rossi, quien aseguró que “la ausencia de Isabel es un hecho” y que “existe una ruptura familiar clara”.
Una nueva etapa tras su ruptura con Kiko Rivera
La entrevista también aborda el proceso de separación de Irene y Kiko, confirmada el pasado mes de septiembre tras más de una década de relación y dos hijas en común. Aunque ambos han intentado mantener una relación cordial, Rosales admite que la situación no ha sido fácil.
“Kiko y yo seguimos unidos por nuestras hijas”, afirma, dejando claro que su prioridad sigue siendo el bienestar de Ana y Carlota. Además, la sevillana reconoció que vive una nueva etapa más tranquila junto a su pareja actual, Guillermo, con quien asegura estar “aprendiendo a volver a brillar”.
El papel de las abuelas en la vida de las niñas
En su entrevista, Irene contrasta las figuras de las dos abuelas de sus hijas: su madre, fallecida, y la tonadillera, con la que ya no hay contacto. La excolaboradora reconoce que la ausencia materna ha sido una herida más profunda, mientras que la distancia con Isabel Pantoja “se ha asumido con naturalidad” por parte de las niñas.
Aun así, Irene asegura que no guarda rencor y que lo más importante para ella es “mantener la estabilidad emocional” de sus hijas, alejándolas de los conflictos mediáticos.
Una confesión muy esperada
Con esta entrevista, Irene Rosales cierra una etapa marcada por el dolor y la exposición mediática, y se muestra más firme y segura que nunca. “He aprendido a priorizarme y a cuidar mi paz”, aseguró la sevillana, que ha logrado convertirse, una vez más, en una de las protagonistas del panorama del corazón.