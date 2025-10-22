Agenda de TV: hoy juegan Real Madrid-Juventus por la Champions y Flamengo-Racing por la semifinal de la Libertadores

UEFA Champions League
13.45: Athletic Club-Qarabag (ESPN 2)
13.45: Galatasaray-Bodo/Glimt (Fox Sports)
16: Chelsea-Ajax (ESPN)
16: Eintracht Frankfurt-Liverpool (ESPN 2)
16: Bayern Munich-Club Brugge (ESPN 3)
16: Sporting Lisboa-Olympique Marsella (ESPN 4)
16: Real Madrid-Juventus (Fox Sports)
16: Atalanta-Slavia Praga (Disney+)
16: Mónaco-Tottenham (Fox Sports 2)
Liga Profesional Argentina
19.30: Huracán-Central Córdoba (TNT Sports)
NBA
20: New York Knicks-Cleveland Cavaliers (ESPN 2)
22:30: Dallas Mavericks-San Antonio Spurs (ESPN 2)
Copa Libertadores
Semifinal (Ida)
21: Flamengo-Racing Club (Fox Sports / Disney+)