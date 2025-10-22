Secciones
Agenda de TV: hoy juegan Real Madrid-Juventus por la Champions y Flamengo-Racing por la semifinal de la Libertadores

New York Knicks-Cleveland Cavaliers y Dallas Mavericks-San Antonio Spurs debutan en una nueva temporada de la NBA.

ARRIBA. Real Madrid tiene un duro desafío ante Juventus, en sus ambiciones de pelear por el trofeo más importante a nivel de clubes de Europa. ARRIBA. Real Madrid tiene un duro desafío ante Juventus, en sus ambiciones de pelear por el trofeo más importante a nivel de clubes de Europa. FOTO TOMADA DE X.COM/REALMADRID
Hace 2 Hs

UEFA Champions League

13.45: Athletic Club-Qarabag (ESPN 2)

13.45: Galatasaray-Bodo/Glimt (Fox Sports)

16: Chelsea-Ajax (ESPN)

16: Eintracht Frankfurt-Liverpool (ESPN 2)

16: Bayern Munich-Club Brugge (ESPN 3)

16: Sporting Lisboa-Olympique Marsella (ESPN 4)

16: Real Madrid-Juventus (Fox Sports)

16: Atalanta-Slavia Praga (Disney+)

16: Mónaco-Tottenham (Fox Sports 2)

Liga Profesional Argentina

19.30: Huracán-Central Córdoba (TNT Sports) 

NBA

20: New York Knicks-Cleveland Cavaliers (ESPN 2)

22:30: Dallas Mavericks-San Antonio Spurs (ESPN 2)

Copa Libertadores

Semifinal (Ida)

21: Flamengo-Racing Club (Fox Sports / Disney+)

Temas Racing Club National Basketball AssociationChelsea Football ClubReal MadridNew York KnicksJuventus Football ClubClube de Regatas do FlamengoChampions League
Comentarios