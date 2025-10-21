El crudo relato de una de las policías de Córdoba que fue filmada por un compañero en el baño

Ahora, una de las presuntas víctimas rompió el silencio y contó cómo era el aberrante accionar. “A través de un hueco que había en el baño de mujeres, del tamaño más o menos de un mosaico, introducía la mano un masculino y nos filmaba y grababa a las mujeres mientras íbamos al baño”, explicó la joven que mantiene el anonimato.