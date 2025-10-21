Secciones
Luis Advíncula: la denuncia por fuga tras un choque y el nuevo accidente que preocupa a Boca

El defensor peruano del "Xeneize" estuvo involucrado en dos incidentes viales recientes: uno en Canning, donde fue denunciado por fugarse tras un choque, y otro en la Autopista 25 de Mayo.

Luis Advíncula. Luis Advíncula.
21 Octubre 2025

Luis Advíncula, lateral derecho de Boca y referente de la selección peruana, atraviesa días complejos fuera de la cancha. En menos de dos meses protagonizó dos accidentes de tránsito, uno de los cuales derivó en una denuncia policial. Si bien no enfrenta cargos judiciales, los episodios encendieron las alarmas tanto en el entorno del futbolista como en el club.

El primer incidente ocurrió el 28 de agosto en Canning, sobre la calle Mariano Castex al 5.000, a la altura de la Ruta Provincial 58. Según las imágenes difundidas, Advíncula ingresó a una rotonda en contramano y terminó impactando de costado contra otro vehículo que aguardaba para avanzar hacia la Ruta 52. El choque dejó daños considerables en ambos autos y el Mercedes Benz GLC300 gris del futbolista terminó sobre el cantero divisor.

Lo más grave del hecho fue lo que sucedió después: de acuerdo con el relato de la mujer damnificada, el jugador se dio a la fuga sin detenerse ni asistirla. La conductora presentó una denuncia policial y publicó en TikTok un video mostrando los daños y acusando al futbolista de haberse escapado. A pesar de ello, la causa no avanzó judicialmente y Advíncula no quedó imputado.

El segundo episodio se registró el 12 de octubre, alrededor del mediodía, en la Autopista 25 de Mayo, cuando el peruano volvió a tener un percance con el mismo vehículo. En esta ocasión, el lateral chocó contra el guardarraíl, provocando la rotura de la parte delantera del auto y la pérdida de líquido hidráulico sobre la calzada.

Advíncula explicó que perdió el control del vehículo porque la calzada estaba mojada, lo que derivó en el impacto. No sufrió heridas y fue asistido por personal de AUSA, que removió el auto del lugar y lo trasladó con la grúa del seguro.

