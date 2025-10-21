Luis Advíncula: la denuncia por fuga tras un choque y el nuevo accidente que preocupa a Boca

Lo más grave del hecho fue lo que sucedió después: de acuerdo con el relato de la mujer damnificada, el jugador se dio a la fuga sin detenerse ni asistirla. La conductora presentó una denuncia policial y publicó en TikTok un video mostrando los daños y acusando al futbolista de haberse escapado. A pesar de ello, la causa no avanzó judicialmente y Advíncula no quedó imputado.