Valentín Barco podría dar el salto a un gigante de Europa: la fortuna que pediría su club

Estrasburgo sorprende y el Bayern domina

El Racing de Estrasburgo, con una plantilla joven, es una de las gratas sorpresas de la Ligue 1. Tras el reciente empate 3-3 frente al PSG, se ubica entre los primeros puestos con 16 puntos, solo dos menos que el Olympique de Marsella. Además, debutó con un triunfo en la Conference League al superar al Slovan Bratislava. En Alemania, el Bayern Múnich sigue intratable: lidera la Bundesliga con puntaje ideal y también marcha primero en su grupo de Champions League, donde venció 3-1 al Chelsea y 5-1 al Pafos FC.