Valentín Barco podría dar el salto a un gigante de Europa: la fortuna que pediría su club

El presente de Valentín Barco en la Ligue 1 francesa no pasa inadvertido. Su desempeño en el Racing de Estrasburgo llamó la atención de varios gigantes del continente, y uno de los más interesados sería el Bayern Múnich, que sigue de cerca al lateral argentino para sumarlo en el próximo mercado de pases. Así lo publicó el portal Fichajes, información que luego fue ratificada por el medio alemán TZ, que destacó la proyección del exjugador de Boca Juniors.
A sus 21 años, el “Colo” se transformó en una de las grandes revelaciones de la temporada. Su adaptación al fútbol francés fue inmediata: alterna entre el lateral izquierdo y el mediocampo, lo que le permitió potenciar su faceta ofensiva y ganar protagonismo. El citado medio remarcó que el zurdo es valorado por su intensidad y capacidad táctica, dos aspectos que despertaron el interés del club bávaro en las últimas semanas.
El informe del portal español agrega que el Bayern Múnich ve en Barco una combinación poco habitual: juventud, potencia física y rendimiento inmediato. Esa mezcla, aseguran, encaja con el perfil de refuerzos que busca la dirigencia alemana. El contrato del argentino con el Estrasburgo se extiende hasta 2029, y el club francés —que pertenece al mismo grupo inversor que el Chelsea— fijó una cifra cercana a los 40 millones de euros para dejarlo ir.
Por otro lado, el medio TZ explicó que los ojeadores del Bayern han estado presentes en varios partidos recientes del Estrasburgo para observar al argentino. En Alemania lo ven como una posible alternativa si se concreta la salida de Raphaël Guerreiro en 2026 o si Alphonso Davies no logra recuperar su mejor nivel tras su lesión. En el torneo local, Barco suma ocho partidos (siete como titular) y dos asistencias, números que reflejan su impacto en el equipo.
Estrasburgo sorprende y el Bayern domina
El Racing de Estrasburgo, con una plantilla joven, es una de las gratas sorpresas de la Ligue 1. Tras el reciente empate 3-3 frente al PSG, se ubica entre los primeros puestos con 16 puntos, solo dos menos que el Olympique de Marsella. Además, debutó con un triunfo en la Conference League al superar al Slovan Bratislava. En Alemania, el Bayern Múnich sigue intratable: lidera la Bundesliga con puntaje ideal y también marcha primero en su grupo de Champions League, donde venció 3-1 al Chelsea y 5-1 al Pafos FC.