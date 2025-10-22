“Escalada de agresiones” en el Caribe

GINEBRA, Suiza.- Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas advirtieron que las acciones encubiertas y las amenazas de Estados Unidos de usar la fuerza armada contra Venezuela “violan” su soberanía y la Carta de las Naciones Unidas. Este pronunciamiento de tres expertos independientes se produce en medio de la denuncia permanente de Venezuela sobre una “escalada de agresiones” por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.