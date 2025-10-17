Trump autoriza operaciones de la CIA en Venezuela

CARACAS, Venezuela.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había autorizado operaciones de la CIA contra Venezuela y que estaba considerando realizar ataques terrestres contra cárteles de la droga del país caribeño. El anuncio provocó que poco después el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamara a rechazar los “golpes de Estado de la CIA” y la “guerra en el Caribe”.
Hasta ahora ha habido al menos cinco ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos “narcoterroristas” con saldo de 27 muertos. Desde agosto, Washington desplegó buques y aviones de guerra en el mar Caribe, frente a las aguas de Venezuela, destinados a la lucha antinarcóticos. Caracas denuncia que hay un asedio que busca un golpe de Estado y “cambio de régimen”.
Durante una conferencia de prensa en el Salón Oval, Trump fue interrogado sobre un informe del “New York Times” que afirmaba que había aprobado que la CIA realizara acciones encubiertas en Venezuela contra Maduro. El mandatario se negó a comentar en detalle, pero confesó que sí lo hizo. “Lo autoricé por dos razones”, dijo: acusó a Maduro de liderar un régimen “narcoterrorista” y de liberar prisioneros de las cárceles y enviarlos a Estados Unidos.
Cuando se le preguntó si había dado a la CIA autoridad para “eliminar” a Maduro, Trump evadió dar una respuesta: “Es ridículo hacerme esa pregunta. No es en verdad una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la responda?”.
Sí dijo que estaba considerando realizar ataques terrestres contra cárteles de Venezuela. “Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien controlado el mar”, declaró Trump.
Trinidad y Tobago
Tras el último ataque marítimo, la policía de Trinidad y Tobago anunció que investigaba la posible muerte de dos de sus ciudadanos luego de recibir reportes de residentes que alertaban que en la embarcación bombardeada iban dos compatriotas.
Expertos cuestionan la legalidad de este tipo de ataques con el uso de fuerza letal en aguas internacionales contra sospechosos que no han sido detenidos ni interrogados. El gobierno republicano se enfrenta también a la oposición demócrata en el poder Legislativo, que exige explicaciones por esos ataques.
Sin referirse directamente a las declaraciones de Trump, Maduro llamó a rechazar un eventual “golpe de Estado de la CIA”.