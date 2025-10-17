Trump autoriza operaciones de la CIA en Venezuela

Durante una conferencia de prensa en el Salón Oval, Trump fue interrogado sobre un informe del “New York Times” que afirmaba que había aprobado que la CIA realizara acciones encubiertas en Venezuela contra Maduro. El mandatario se negó a comentar en detalle, pero confesó que sí lo hizo. “Lo autoricé por dos razones”, dijo: acusó a Maduro de liderar un régimen “narcoterrorista” y de liberar prisioneros de las cárceles y enviarlos a Estados Unidos.