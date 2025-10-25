El cometa Lemmon, que no volverá hasta dentro de 1.150 años, se acerca

También es importante llegar al lugar de observación al menos 20 minutos antes de la hora de avistamiento. También evitar mirar pantallas brillantes, como el celular, o usar linternas permitirá que los ojos se adapten completamente a la oscuridad, lo cual es esencial para ver objetos tenues. Es clave también para ver lo mejor posible a Lemmon que el

horizonte esté despejado, siempre hacia el noroeste, sin edificios, montañas o árboles altos que pueden impedir la visibilidad al anochecer.