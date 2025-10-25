Secciones
El cometa Lemmon, que no volverá hasta dentro de 1.150 años, se acerca

En el hemisferio norte ya se lo puede observar y en el sur, será visible a mediados de noviembre. Lo que hay que saber para contemplarlo.

Hace 1 Hs

El cometa Lemmon (C/2025 A6), es la joya astronómica para observar este año. El cuerpo verde y luminoso alcanza su máximo esplendor a partir de este fin de semana, en el norte, y comienzos de noviembre, hacia el sur. Como su paso por el hemisferio norte coincide con la celebración de Halloween, también se lo llama como la tradicional fiesta norteamericana.

En los primeros días del próximo mes, la parte sur del planeta, incluida Argentina, verá el paso con gran nitidez, algo que no volverá a suceder hasta dentro de 1.150 años. Esto porque el cuerpo cósmico completa en ese lapso una vuelta alrededor del Sol.

Muy cerca

Precisamente, el 31 de octubre día de la fiesta de Halloween, alcanzará su punto más cercano a la Tierra, a unos 90 millones de kilómetros. El cometa, de entre 10 y 20 kilómetros de diámetro, está compuesto por una mezcla de hielo, polvo y roca. A medida que se acerca al Sol, los hielos subliman y liberan gases que, al interactuar con la radiación solar, le otorgan su característica cola verdosa y azulada. 

Los observadores del hemisferio sur tendrán su turno durante noviembre. El cometa aparecerá al anochecer en dirección noroeste, visible con binoculares o pequeños telescopios; no hará falta instrumentos de alta complejidad. 

Los aficionados a la astronomía ya comparten en redes sociales las primeras imágenes del cometa tomadas desde Europa, Canadá y Japón. En ellas se observa una estela verde brillante, visible incluso con cámaras no profesionales.

Las recomendaciones para verlo en Argentina son: ubicarse en zonas rurales justo después de la puesta del sol. Es el momento en que el cielo comienza a oscurecerse hacia el noroeste (NO), a baja o media altura sobre el horizonte. Aunque el cometa es brillante, a simple vista aparecerá como una estrella difusa o una mancha tenue.

También es importante llegar al lugar de observación al menos 20 minutos antes de la hora de avistamiento. También evitar mirar pantallas brillantes, como el celular, o usar linternas permitirá que los ojos se adapten completamente a la oscuridad, lo cual es esencial para ver objetos tenues. Es clave también para ver lo mejor posible a Lemmon que el
horizonte esté despejado, siempre hacia el noroeste, sin edificios, montañas o árboles altos que pueden impedir la visibilidad al anochecer.

Importancia científica

Cada cometa que visita el sistema solar ayuda a los astrónomos a comprender mejor los procesos que dieron origen a los planetas y al propio Sol. Estos cuerpos conservan material que formó el sistema planetarios hace más de 4.500 millones de años.

El Observatorio Mount Lemmon (Arizona, Estados Unidos), que dio nombre al cometa, monitorea asteroides y cometas potencialmente peligrosos, pero también se descubren joyas como esta, cuyo paso solo puede contemplarse una vez cada milenio.

