Cartas de lectores: Trump y la Argentina

La verdad, me parecieron paupérrimas las declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump sobre nuestro país, diciendo que nos estamos muriendo de hambre y que nos comprarán carne como un sentido de lástima. Me gustaría saber qué le dijo el Sr. Milei a este personaje tan siniestro de la historia reciente, que toma atribuciones que no le competen, como meterse en nuestro país, estar bombardeando el Caribe y recientemente ser mediador entre el Estado de Israel y Hamas que han tomado al pueblo palestino como rehenes de ellos. Milei dice que los Estados Unidos nos van a dar dinero mientras él siga gobernando; o sea él es el salvador de todo esto, si no se vota a ese partido todo esto puede terminar mal. Nunca le creí de todo lo que dijo, nunca fue un político, nunca le importó nada, ni siquiera la soberanía argentina, despotricando contra rivales, tratándolos con palabras tan despectivas que se usaron en el nazismo y el fascismo italiano. Donald Trump debería preocuparse por los males de su país, que si comparamos con Argentina, la violencia , el odio , el racismo han llevado a Estados Unidos hace muchos años a ser una sociedad decadente en la que quedó demostrado que las fuerzas policiales proceden de una manera brutal; en la que comprar armas y hacer masacres en escuelas es de todos los días; y donde las calles de Philadelphia son lamentablemente cuna de adictos a opioides. Ojalá no estemos hablando en inglés dentro de poco. Me pregunto qué dirían los patriotas que dieron la vida por este país que un presidente extrajero diga que estamos muertos de hambre y damos pena. Trump podrás comprar carne, pero la dignidad del pueblo no se compra.