Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: podas
Hace 3 Hs

El domingo 19 leo en esta sección una nota de una señora “indignada” por la demora en podarle el árbol. Desde hace un tiempo estoy viendo la “mutilación” y corte de ejemplares en perfecto estado (a cargo de una empresa tercerizada), algunos con argumentos atendibles y otros insólitos como en este caso... “le tapa la luz“. ¿Quién le va a tapar el sol en verano? Otros que les ensucian los techos, ¿no saben que cada propietario debe hacerse cargo del mantenimiento por su cuenta (porque es su casa) al menos una vez por año? ¡Nos estamos quedando sin árboles! En Córdoba o en Mendoza hay calles y avenidas que son como túneles y nadie los corta... por el contrario: están orgullosos de ello. Copiemos algo de esas provincias.

Alberto A. Segulja                             

alansegconstrucc@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El voto joven cumple 10 años: en promedio, fue usado por más de la mitad de los adolescentes
1

El voto joven cumple 10 años: en promedio, fue usado por más de la mitad de los adolescentes

Conocé la oferta electoral: qué dicen los frentes y partidos acerca del futuro de Tucumán y del país
2

Conocé la oferta electoral: qué dicen los frentes y partidos acerca del futuro de Tucumán y del país

Efemérides del martes 21 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
3

Efemérides del martes 21 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

4

Necesarios debates sobre viviendas y construcción

5

Cartas de lectores: candidaturas testimoniales

6

Cartas de lectores: inundaciones en calle Jujuy

Más Noticias
El voto joven cumple 10 años: en promedio, fue usado por más de la mitad de los adolescentes

El voto joven cumple 10 años: en promedio, fue usado por más de la mitad de los adolescentes

Efemérides del miércoles 22 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del miércoles 22 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

España ampliará hasta 15 días el permiso por cuidados paliativos y creará un nuevo permiso por eutanasia

España ampliará hasta 15 días el permiso por cuidados paliativos y creará un nuevo permiso por eutanasia

Premian una película de Lucrecia Martel inspirada en Tucumán

Premian una película de Lucrecia Martel inspirada en Tucumán

Sobrevivientes de abusos del clero se reunieron con el Papa León XIV en el Vaticano

Sobrevivientes de abusos del clero se reunieron con el Papa León XIV en el Vaticano

Los franceses buscan a quién culpar por la pérdida de las joyas del Louvre

Los franceses buscan a quién culpar por la pérdida de las joyas del Louvre

Comentarios