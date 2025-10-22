Cartas de lectores: podas

El domingo 19 leo en esta sección una nota de una señora “indignada” por la demora en podarle el árbol. Desde hace un tiempo estoy viendo la “mutilación” y corte de ejemplares en perfecto estado (a cargo de una empresa tercerizada), algunos con argumentos atendibles y otros insólitos como en este caso... “le tapa la luz“. ¿Quién le va a tapar el sol en verano? Otros que les ensucian los techos, ¿no saben que cada propietario debe hacerse cargo del mantenimiento por su cuenta (porque es su casa) al menos una vez por año? ¡Nos estamos quedando sin árboles! En Córdoba o en Mendoza hay calles y avenidas que son como túneles y nadie los corta... por el contrario: están orgullosos de ello. Copiemos algo de esas provincias.