En busca de estrategias frente a los accidentes viales

Ya el año pasado se habían llevado a cabo mesas conjuntas de enlace con diálogos de todo tipo en los que se planteó la cantidad de siniestros que suceden en la provincia y el impacto que generan en el sistema de salud, la seguridad, lo judicial y hasta lo económico, según explicó Cruz. Luego, a mediados de este año, se desarrolló el Foro Tucumán Responsable, en el que los distintos referentes expusieron sus conocimientos, datos y estadísticas sobre el tema. Ahora, con el consejo de movilidad segura -que incluirá a ciudadanos de a pie, el Estado y organizaciones privadas- se buscará un proceso vivo y dinámico que permita trabajar en políticas y acciones, en distintos nodos regionales y que cada uno de ellos se adapte a las distintas realidades económicas de la provincia.