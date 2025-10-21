Con gol de Lautaro, Inter festejó en Bélgica, y Arsenal aplastó al Atlético de Madrid

El que sufrió un duro golpe fue el Atlético de Madrid, que perdió 4 a 0 con Arsenal en el Emirates Stadium. Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres (en dos oportunidades) convirtieron los goles en apenas 13 minutos para los ingleses. Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nicolás González y Thiago Almada (ingresó desde el banco de los suplentes) jugaron en el equipo del “Cholo” Diego Simeone.