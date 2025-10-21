Secciones
Con gol de Lautaro, Inter festejó en Bélgica, y Arsenal aplastó al Atlético de Madrid

El "Toro" Martínez convirtió un golazo y ya acumula tres en el torneo más importante de clubes. El equipo del "Cholo" Simeone sufrió un duro golpe en Inglaterra.

FESTEJO. Lautaro Martínez convirtió un golazo en el gran triunfo de Inter en Bélgica. FESTEJO. Lautaro Martínez convirtió un golazo en el gran triunfo de Inter en Bélgica.
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Con un golazo de Lautaro Martínez, Inter de Italia goleó 4 a 0 en su visita a Bélgica a Union Saint-Gilloise, por la tercera fecha de la Champions League. 

El delantero de la Selección, que acumula tres tantos en el torneo, fue el autor del segundo gol del partido, con un gran remate que se metió en el ángulo superior derecho. Denzel Dumfries, Hakan Çalhanoglu y Francesco Pio Esposito marcaron los otros goles para el conjunto italiano. 

El que sufrió un duro golpe fue el Atlético de Madrid, que perdió 4 a 0 con Arsenal en el Emirates Stadium. Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres (en dos oportunidades) convirtieron los goles en apenas 13 minutos para los ingleses. Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nicolás González y Thiago Almada (ingresó desde el banco de los suplentes) jugaron en el equipo del “Cholo” Diego Simeone

Otro que goleó fue Barcelona, que le ganó 6 a 1 al Olympiacos de Grecia. Lamine Yamal le dedicó su gol de penal a Nicki Nicole, mientras que Fermín López convirtió tres tantos y Marcus Rashford festejó en dos oportunidades.

La fecha continuará hoy y los partidos más destacados serán: Real Madrid-Juventus y Chelsea-Ajax, ambos desde las 16.

