Racing y una final anticipada ante Flamengo en el Maracaná

Racing Club afrontará una cita de alto voltaje en el mítico estadio Maracaná. El equipo de Avellaneda visitará, desde las 21.30, a Flamengo en el primer duelo de las semifinales de la Copa Libertadores, en busca de un resultado que le permita soñar con definir la serie en el Cilindro ante su gente.
El conjunto dirigido por Gustavo Costas llega entonado y con un recorrido sólido en el certamen continental. En cuartos de final eliminó a Vélez con un global de 2-0, tras imponerse 1-0 en ambos encuentros con goles de Adrián Martínez y Santiago Solari. Antes, había superado a Peñarol en octavos (0-1 en Montevideo y 3-1 en Avellaneda) y finalizó como líder del Grupo E con 13 puntos. Ese rendimiento lo posiciona como uno de los grandes protagonistas del torneo y lo mantiene como un firme candidato a levantar por segunda vez la Copa, tras el título de 1967.
En el plano local, Racing también transita un buen momento. El viernes venció 1-0 a Aldosivi y alcanzó los 18 puntos, ubicándose sexto en la Zona A, dentro de los puestos de clasificación a playoffs. Esa regularidad es un respaldo anímico importante en la previa de una serie que promete máxima exigencia.
Sin embargo, una de las principales preocupaciones en la antesala del duelo pasa por la situación de “Maravilla” Martínez, el goleador y emblema ofensivo del equipo. El delantero llega al límite de amarillas y, si es amonestado, se perderá la revancha. El propio Martínez, fiel a su estilo frontal, reconoció que su temperamento es parte inseparable de su juego: “En mi carrera tengo más rojas que goles, es la verdad. Del ascenso hasta el día de hoy siempre pegué en todo lugar donde jugué. Me han echado cada tres o cuatro partidos, pero bueno, es lo que por ahí me alimenta a mí como jugador. Así se me crean situaciones porque uno siempre está ahí molestando”.
Pese al riesgo, “Maravilla” aseguró que no cambiará su manera de jugar: “Tenemos varios delanteros en el plantel, que si están por algo es. Todos lo pueden hacer de la mejor manera si a mí me toca que me saquen una tarjeta. Obviamente que hay que cuidarse un poquito más de lo normal, pero no voy a cambiar el juego porque es lo que nos trajo hasta acá. Estoy tranquilo. Ojalá que Racing pueda pasar a la final”.
Del otro lado estará Flamengo, uno de los gigantes del continente. El “Fla” sufrió para eliminar a Estudiantes en los penales (4-2) tras igualar 3-3 en el global, y en octavos había despachado a Internacional por 3-0. En el Brasileirao llega entonado: el último fin de semana venció 3-2 a Palmeiras y alcanzó la cima del torneo.
En un Maracaná colmado, Racing intentará resistir la potencia del conjunto carioca y dar un primer paso hacia la final.