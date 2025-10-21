Racing y una final anticipada ante Flamengo en el Maracaná

Sin embargo, una de las principales preocupaciones en la antesala del duelo pasa por la situación de “Maravilla” Martínez, el goleador y emblema ofensivo del equipo. El delantero llega al límite de amarillas y, si es amonestado, se perderá la revancha. El propio Martínez, fiel a su estilo frontal, reconoció que su temperamento es parte inseparable de su juego: “En mi carrera tengo más rojas que goles, es la verdad. Del ascenso hasta el día de hoy siempre pegué en todo lugar donde jugué. Me han echado cada tres o cuatro partidos, pero bueno, es lo que por ahí me alimenta a mí como jugador. Así se me crean situaciones porque uno siempre está ahí molestando”.