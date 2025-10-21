Eric del Castillo aún guarda rencor a Sean Penn por la “traición” a su hija: el encuentro con un narcotraficante que lo cambió todo

Eric del Castillo aun no perdona a Sean Penn. Durante una entrevista en el programa Sale el Sol, Eric del Castillo expresó su enojo al recordar el episodio que marcó la vida y la carrera de su hija, Kate del Castillo, tras su encuentro con el narcotraficante mexicano.
“Está muy lejos ese idiota, pero desde luego me cae gordo. ¿Qué lo voy a perdonar si fue un traidor de mi hija?”, declaró el actor visiblemente molesto.
Del Castillo sostuvo que Sean Penn traicionó la confianza de su hija, utilizando la reunión clandestina para publicar su versión de los hechos en Rolling Stone, sin considerar las consecuencias que ello traería.
“Uno nunca sabe la maldad que hay alrededor”
El actor mexicano, de 90 años, no ocultó su frustración al recordar cómo la situación afectó a toda su familia.
“Ese imbécil, si yo lo viera, daría un derechazo y otra patada, ya saben dónde”, dijo con tono contundente.
Eric del Castillo aseguró que la herida sigue abierta, pese al paso del tiempo:
“El tiempo pasa, pero hay cosas que no se olvidan, sobre todo cuando se trata de una traición hacia mi hija”.
El escándalo que marcó a Kate del Castillo
El encuentro entre Sean Penn, Kate del Castillo y El Chapo Guzmán tuvo lugar en 2015, cuando el narcotraficante era uno de los hombres más buscados del mundo. La entrevista, publicada por Penn en Rolling Stone, desató un escándalo internacional y colocó a Kate del Castillo en el centro de la controversia.
La actriz denunció en su momento que el actor estadounidense abusó de su confianza, provocando años de cuestionamientos y problemas legales.
Eric del Castillo habla sobre su familia y su herencia
En la misma entrevista, el primer actor también habló sobre su vida familiar y sus planes futuros. Reveló que él y su esposa, Kate Trillo, ya dejaron preparados documentos sobre la repartición de bienes entre sus hijas, Kate y Verónica del Castillo.
“No soy un hombre rico. Mi mujer ya hizo una carta para que no haya bronca. Queitita está muy bien y Verónica también”, señaló.
Asimismo, elogió al director Edgar Baena, actual pareja de Kate del Castillo, a quien describió como “un buen muchacho”.
Un mensaje de padre y protector
Las declaraciones de Eric del Castillo reflejan no solo el enojo de un padre que defiende a su hija, sino también su profundo sentido de lealtad y justicia.
A una década del escándalo con El Chapo Guzmán, el actor dejó claro que Sean Penn sigue representando una figura de traición para su familia.