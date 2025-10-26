Santoral del 26 de octubre: se celebra a San Evaristo, papa y mártir

Según las crónicas, Evaristo era de origen griego y de ascendencia judía. Tras formarse en Roma, fue elegido sucesor de San Clemente I y gobernó la Iglesia durante el reinado del emperador Trajano. A él se le atribuye haber establecido normas sobre la consagración de obispos y la organización de las comunidades cristianas en torno a los presbíteros y diáconos. Murió mártir y fue sepultado en el Vaticano, cerca del sepulcro de San Pedro.