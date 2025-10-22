Efemérides del miércoles 22 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Luego de tener varias reuniones con algunos de los militares de mayor rango en ese entonces, el cuerpo difunto de su hija fue devuelto ese mismo año con claros indicios de haber dado a luz durante su secuestro. Recién el 5 de agosto de 2014, luego casi 40 años de lucha, Ignacio Hurban se presentó ante las Abuelas de Plaza de Mayo como un posible nieto o hijo de desaparecidos. Tras los estudios realizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos se confirmó que se trataba del nieto de Estela de Carlotto e hijo de Laura y Walmir Oscar Montoya.