Efemérides del miércoles 22 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

En conmemoración con el día de natalicio de Estela de Carlotto y por la constante lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, en Argentina cada 22 de octubre se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad, creado tras la sanción de la Ley 26.001.
Reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por la UNESCO con el Premio Félix Houphouët-Boigny, Estela de Carlotto comenzó a participar dentro de la organización de Abuelas de Plaza de Mayo tras la desaparición de su hija embarazada Laura en noviembre de 1977, que en ese momento estudiaba en la Historia en la Universidad Nacional de La Plata y militaba por el peronismo.
Luego de tener varias reuniones con algunos de los militares de mayor rango en ese entonces, el cuerpo difunto de su hija fue devuelto ese mismo año con claros indicios de haber dado a luz durante su secuestro. Recién el 5 de agosto de 2014, luego casi 40 años de lucha, Ignacio Hurban se presentó ante las Abuelas de Plaza de Mayo como un posible nieto o hijo de desaparecidos. Tras los estudios realizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos se confirmó que se trataba del nieto de Estela de Carlotto e hijo de Laura y Walmir Oscar Montoya.
Por otro lado, el 22 de octubre de 1990 nace el actor argentino Nicolás Martín Francella, hijo de Guillermo Francella, quien decidió seguir los mismos pasos de su padre a pesar de haber comenzado a estudiar publicidad durante su adolescencia.
En tanto, el 22 de octubre también se recuerda el Día Mundial de la Tartamudez, también conocido como Día Internacional de la Conciencia del Tartamudeo, creado en 1998 por iniciativa de la Asociación Internacional de Tartamudos.
La tartamudez es el término más común para referirse a la enfermedad espasmofernia, disfernia o disfluencia del habla, un trastorno comunicacional que provoca la interrupción involuntaria del habla, como también la tensión en algunos músculos en del rostro y el cuello. Si bien se desconoce su principal causa, diferentes estudios revelaron que el 80% de los casos son hereditarios, mientras que el 20% restante suele ser de origen bioneurológico.
Efemérides 22 de octubre
Día Mundial de la Tartamudez
Día Nacional del Derecho a la Identidad (en Argentina)
741 – Muere Charles Martel, mayor del palacio de Autrasia, abuelo de Carlomagno.
1811 – Nace Franz (Ferencz) Liszt, músico húngaro.
1814 – Se promulga la Constitución de Apatzingán, primera que tuvo el pueblo mexicano.
1853 – Muere Juan Antonio Lavalleja, militar y político uruguayo.
1854 – Muere el general José María Paz, militar argentino.
1865 – Fundación de «La Aurora», el primer periódico obrero cubano.
1868 – Los patriotas cubanos se apoderan de la ciudad de Bayamo, primer triunfo en su lucha por la independencia.
1881 – Firma de un tratado de límites entre Argentina y Chile.
1883 – Se inaugura The Metropolitan Opera-House Company, Ltd. en New York.
1906 – Muere Paul Cezanne, pintor francés.
1922 – Dimite el Gobierno italiano. El rey encarga a Mussolini formar Gabinete, con lo que comienza la dictadura fascista.
1930 – Nace Estela de Carlotto, presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
1931 – La Sociedad de Naciones exige de Japón que abandone los territorios chinos ocupados.
1937 – Nace José Larralde, cantautor argentino de música folclórica.
1943 – Nace Catherine Deneuve, actriz francesa.
1944 – Segunda Guerra mundial: comienza la batalla naval de Leyte, que duró cinco días y en la que EEUU destruyó el poder naval japonés.
1945 – Nace Tom Lupo, psicoanalista, conductor y poeta argentino.
1951 – EE.UU. realiza en el desierto de Nevada el ensayo de una bomba atómica táctica, de débil potencia.
1952 – Nace Jeff Goldblum, actor estadounidense.
1957 – Toma posesión de su cargo el presidente de Haití, Francois Duvalier.
1957 – Nace Daniel Melingo, músico argentino.
1962 – El presidente estadounidense John F. Kennedy anuncia el bloqueo de Cuba.
1967 – Numerosas manifestaciones contra la guerra de Vietnam tanto en ciudades de EEUU como de otros países.
1973 – Muere Pablo Casals, músico español.
1975 – Muere Arnold Joseph Toynbee, historiador inglés.
1975 – Una estación espacial soviética se posa en Venus y envía una fotografía del suelo del planeta.
1989 – El presidente del Parlamento húngaro, Matyas Szuros, proclama en Budapest el fin del Estado comunista.
1990 – Muere Louis Althusser, filósofo marxista y escritor francés.
1990 – Nace Nicolás Francella, actor argentino.
1997 – En Hong Kong, la Bolsa sufre el mayor desplome de su historia al caer un 6,6%.
1998 – Brasil lanza su satélite artificial SCD-2.
2004 – Se descubre un nuevo gen llamado dardarina en el cromosoma 12 humano, cuya mutación causa la enfermedad de Parkinson.
2006 – Muere Nelson de la Rosa, actor y humorista dominicano (n. 1968).
2014 – En Bogotá (Colombia) se inaugura la SIMONU Bogotá 2014 (Simulación de la Organización de las Naciones Unidas), el ejercicio de simulación de las Naciones Unidas más grande de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo con más de 2500 participantes.
2017 – Muere George Young, músico, compositor y productor musical australiano (n. 1946).