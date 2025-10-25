Ante el engrosamiento de los senos en un varón, primero hay que descartar una enfermedad

Los especialistas consideran que el aumento de los senos masculinos es patológico cuando se da un incremento por encima de los 2,5 centímetros. El agrandamiento se produce en adolescentes y personas mayores y siempre se debe acudir a la consulta del especialista para descartar un tumor cancerígeno. Una vez comprobado, si genera algún tipo de complejo físico, hay opciones para solucionar la situación.
La ginecomastia es el término médico que se utiliza para describir el agrandamiento del tejido glandular mamario en los hombres o niños varones. No es lo mismo que la simple acumulación de grasa en el área del pecho, que se llama pseudoginecomastia (o lipomastia), aunque a menudo ambas condiciones coexisten.
Cuando el crecimiento excesivo de una mama o de las dos se debe a la acumulación de grasa no presenta más inconvenientes que los que van asociados a la obesidad y a la preocupación estética: bajar de peso revierte el problema.
La otra posibilidad, la de que sea ginecomastia, se debe a un desequilibrio hormonal entendido como el aumento de estrógenos, las hormonas femeninas; frente a los andrógenos, las masculinas. No suele ser habitual, es algo raro, pero los hombres también padecen cáncer de mama.
La cirugía estética
“Probablemente suceda más en la adolescencia y en personas mayores por una enzima que se llama aromatasa que lo que hace es aumentar los niveles de estrógenos”, precisa Macarena Alpañés, endocrinóloga del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid).
“Una vez descartada una patología grave, se pasa el caso a cirugía. No vuelve a reincidir porque quitan todo el tejido mamario. Queda una cicatriz porque al final es una mastectomía”, indica Alpañés.
“Al tocarse el pecho, el tejido graso es un tejido blando, no duro y, además no es doloroso cuando lo tocas. El tejido glandular, en cambio, es más duro, tiene una consistencia mayor. A la palpación, está justo detrás de la areola, justo detrás del pezón, y suele doler. Ante cualquier duda, se debe acudir a la consulta del endocrinólogo”, describe la especialista sobre algunas indicaciones para autoexaminarse.