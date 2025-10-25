Ante el engrosamiento de los senos en un varón, primero hay que descartar una enfermedad

“Al tocarse el pecho, el tejido graso es un tejido blando, no duro y, además no es doloroso cuando lo tocas. El tejido glandular, en cambio, es más duro, tiene una consistencia mayor. A la palpación, está justo detrás de la areola, justo detrás del pezón, y suele doler. Ante cualquier duda, se debe acudir a la consulta del endocrinólogo”, describe la especialista sobre algunas indicaciones para autoexaminarse.