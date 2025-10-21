Doble crimen en Reconquista: mató a su ex pareja y a un amigo durante una fiesta y su madre lo denunció

Un estremecedor doble crimen conmocionó a la ciudad santafesina de Reconquista. Carol María Aldana Mora, de 21 años, y Martín Amílcar Blanco, de 36, fueron asesinados tras una fiesta que se desarrolló en la casa de Hernán Efraín Imhoff, un hombre de 48 años, propietario de una fábrica de aberturas de la zona, que quedó detenido luego de que su propia madre lo delatara ante la Policía.