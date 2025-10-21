Doble crimen en Reconquista: mató a su ex pareja y a un amigo durante una fiesta y su madre lo denunció

Un estremecedor doble crimen conmocionó a la ciudad santafesina de Reconquista. Carol María Aldana Mora, de 21 años, y Martín Amílcar Blanco, de 36, fueron asesinados tras una fiesta que se desarrolló en la casa de Hernán Efraín Imhoff, un hombre de 48 años, propietario de una fábrica de aberturas de la zona, que quedó detenido luego de que su propia madre lo delatara ante la Policía.
Las autoridades tomaron conocimiento del hecho el domingo por la noche, cerca de las 22, cuando la madre del sospechoso se comunicó con la Policía de Santa Fe tras escuchar la confesión de su hijo. A partir de esa alerta, la Justicia ordenó allanar el domicilio del acusado.
Cuando los agentes ingresaron, encontraron una escena dantesca: el cuerpo de Blanco, con heridas de arma de fuego, y al propio Imhoff en el lugar. El hombre fue detenido de inmediato. En la vivienda se secuestraron tres armas de fuego y diversos proyectiles, bajo la supervisión de los fiscales Sebastián Galleano, Juan Marichal y Luciana Chiavarini, quienes encabezaron el procedimiento, consignó Infobae.
Sin embargo, no había rastros de Carol Mora, quien ya era buscada por su familia. Horas más tarde, el cuerpo de la joven fue hallado en las inmediaciones de Paraje El Carmen, cerca de la Ruta Provincial 31 S, en una zona rural próxima a la localidad de Avellaneda.
El fiscal regional Rubén Martínez, en diálogo con Aire de Santa Fe, explicó que en la casa del detenido se había realizado una fiesta que se extendió desde el viernes hasta el domingo, con la presencia de cinco personas y consumo de sustancias. En ese contexto se habrían producido los crímenes.
La hipótesis principal sostiene que, durante la madrugada del lunes, Imhoff intentó deshacerse del cuerpo de Carol, trasladándola en el baúl de su auto hasta un campo cercano, mientras que los restos de Martín permanecieron en la vivienda. “Aparentemente también intentó descartar el cadáver, pero no logró su cometido. No sabemos por qué”, señaló el fiscal.
Las otras dos personas que participaron del encuentro fueron demoradas, aunque recuperaron la libertad este martes. La Justicia retuvo sus teléfonos celulares y serán citadas como testigos.
Durante la mañana del martes se realizaron las autopsias sobre ambos cuerpos, cuyos resultados aún no fueron difundidos. En las próximas horas, Imhoff será formalmente imputado.
El fiscal Martínez confirmó que se investiga un posible femicidio. “Es posible que la muerte de la mujer se trate de un femicidio, hay declaraciones que refieren que eran pareja”, indicó. Si bien no existían denuncias formales previas, allegados a la víctima mencionaron episodios de acoso y una relación intermitente con el acusado.
Madre de una niña
Carol Mora era madre de una niña de cuatro años. Sus restos son velados este martes y serán trasladados mañana al cementerio local. Su familia la despidió con profundo dolor. “Hija mía de mi corazón, mi adorada sobrina, cuánto dolor has dejado en nuestro corazón... No hay consuelo, no hay motivo de que un loco te quite la vida”, expresó su tía en redes sociales.
Una amiga también la recordó con cariño: “Una persona tan buena y con un corazón de oro. Tan simpática y tan vos. No caigo todavía, negra, sigo helada por la noticia. Espero se haga justicia”.
Trabajador metalúrgico
Por su parte, Martín Blanco, conocido como “Pin” o “Limón”, era trabajador metalúrgico y había participado en la liga regional con los clubes Atlético Adelante y Alumni de Reconquista. Desde este último difundieron un mensaje de despedida: “Despedimos con profundo dolor a Martín ‘Pin’ Blanco, ex jugador de nuestro querido club. Gracias por tu entrega y por haber sido parte de nuestra historia. Que en paz descanses”.
El hermano de la víctima también le dedicó unas palabras: “Se fueron una parte de mi hermano, no encuentro palabras ni consolación... Sufriste mucho, pero no merecías irte así. Tu nombre y tu ser de persona será eterno”.