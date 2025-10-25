Secciones
¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del 25 de octubre

Se celebran las festividades de San Frutos, San Frontón, San Miniato y Santos Crispín y Crispiniano, entre las de otros santos y beatos.

Hace 2 Hs

Hoy, 25 de octubre de 2025, la Iglesia católica celebra en su santoral las festividades de San Frutos, San Frontón, San Miniato y Santos Crispín y Crispiniano, entre las de otros santos y beatos.

Como recuerda el Martirologio Romano sobre el santo del día: "En las cercanías de Segovia, en Hispania, San Frutos, que llevó vida eremítica junto a una escarpada montaña (c. 715)".

En los santorales más antiguos San Frutos comparte festividad con sus hermanos Santa Engracia y San Valentín. Nacieron en la época visigoda en el seno de una familia adinerada. Pronto quedarían huérfanos. Así los hermanos, al heredar grandes sumas de dinero, despilfarraron gran parte de la herencia en vicios y bienes innecesarios.

Poco después, Frutos pidió a sus hermanos que dieran ese dinero en caridad. Desde entonces fueron fervientes creyentes y tuvieron una vida muy humilde. En el rio Duratón construyeron tres ermitas dedicadas a la oración y la soledad.

No tardó en estallar la invasión musulmana. Frutos defendió a grupos de cristianos que huían de los guerreros y protagonizó sucesos sobrenaturales antes de morir con el halo de santo en el año 715. Más tarde sus hermanos Valentín y Engracia fueron mártires decapitados por los sarracenos y sus cuerpos fueron colocados con el del Santo.

Sus restos se enterraron en la catedral de Segovia, pero sus reliquias están en la localidad del Caballar.

Cada año los residentes castellanos evocan su ayuda en las fiestas de Las Mojadas para pedir agua para el campo.

El santoral de hoy, 25 de octubre, festeja las siguientes onomásticas:

Santos Crisanto y Daría

Santos Crispín y Crispiniano de Soissons

San Miniato

San Frontón

Santos Martirio y Marciano de Constantinopla

San Gaudencio

San Hilaro de Gevaudan

San Frutos

San Mauro de Pécs

San Bernardo Calbó

Beato Tadeo Machar

Beato Recaredo Centelles Abad

Beatas María Teresa Ferragud Roig y sus hijas María de Jesús (Vicenta), María Verónica (Joaquina), María Felicidad Masiá Ferragud, y Josefa de la Purificación (Raimunda) Masiá Ferragud


