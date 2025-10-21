A cuánto cerró el dólar hoy, martes 21 de octubre de 2025

Intervención del BCRA y apoyo externo: entre swaps y préstamos internacionales

Analistas indicaron que el paquete de asistencia en discusión incluye un swap por u$s20.000 millones, que no exigiría cancelar el acuerdo con China, lo que ampliaría el poder de fuego del BCRA (actualmente en torno a u$s15.000 millones). Además, se negocia un préstamo adicional por otros u$s20.000 millones con bancos y fondos internacionales.