Creatividad y tecnología: estudiantes tucumanos dieron vida a robots de cartón y material reciclado

Alumnos de 20 escuelas participaron en la muestra realizada en Amberes, Monteros.

Hace 15 Min

Bajo el lema “La robótica no cambia lo que somos, revela quiénes podemos llegar a ser”, se llevó a cabo el tercer Encuentro Provincial de Programación y Robótica Educativa, que reunió a estudiantes de 20 escuelas de las zonas norte, centro y sur de Tucumán.

Calesitas multicolores, autos, pequeños robots y simpáticos monstruitos cobraron vida en la escuela N° 14 “1° de Mayo” de la localidad de Amberes, donde los proyectos expuestos sorprendieron por su creatividad y compromiso ambiental. La mayoría de las obras fue elaborada con cartón y materiales reciclados, con el acompañamiento de los docentes de tecnología y otras áreas, en una integración interdisciplinaria entre programación y plástica.

Entre los trabajos destacados, los alumnos de la escuela N° 236 presentaron su propuesta “El arte de programar con Arduino”, un parque de diversiones en miniatura cuyas ruedas giran gracias a un sistema controlado por placas electrónicas y construido con palitos de helado y elementos descartables.

Por su parte, las niñas de la escuela N° 285 Francisco Isauro Arancibia exhibieron “El misterio de la calesita: leer, imaginar y construir robótica”, un proyecto que combina literatura y tecnología mediante coloridos tiovivos. Asimismo, otro grupo de estudiantes presentó un sistema de riego automatizado para la huerta escolar utilizando el sistema Blue Bot.

“La educación en robótica y programación ya es una realidad en las escuelas primarias de Tucumán, desde el nivel inicial”, señaló Carlos Díaz, director de nivel primario, quien representó a la ministra de Educación, Susana Montaldo, durante la muestra.

El supervisor de Tecnologías Diversas, Omar Josso, precisó que “programación se enseña en todas las escuelas de jornada completa y varias de jornada simple, y se trabaja desde nivel inicial, en 120 escuelas”. Además, agregó: “Los alumnos tienen una hora de programación semanal en nivel inicial y desde 1° a 5° grado, y dos horas en 6° grado”.

Díaz destacó el sostenido crecimiento del área: “En estos años, el área de Tecnologías Diversas, del Nivel Primario, ha desarrollado un sostenido trabajo de enseñanza en Programación y robótica educativa, promoviendo el pensamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo en los alumnos”.

A su vez, Josso recordó los inicios del programa: “En los primeros años se implementaron actividades de pensamiento computacional, juegos de lógica y secuencias de comandos simples. Con el paso del tiempo, se incorporaron herramientas tecnológicas como programas Pilas Bloques, Scratch, Bee-Bot, Lego WeDo y placas que permitieron a los estudiantes diseñar y programar sus propios proyectos”.

El enfoque pedagógico se basa en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), una metodología que fortalece la enseñanza significativa y articula la robótica con materias como Ciencias Naturales, Sociales, Matemática y Lengua.

El evento contó con la participación especial de la ingeniera Ana Mendieta Ancasi, coordinadora del Laboratorio de Robótica Educativa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán (UTN-FRT), quien subrayó la importancia de estrechar lazos entre la universidad y las escuelas para potenciar el desarrollo tecnológico y fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas.

Este año, el Ministerio de Educación firmó un convenio con la UTN Tucumán para capacitar a los docentes de Tecnologías Diversas en competencias clave del siglo XXI, consolidando una red educativa orientada al futuro.

