Creatividad y tecnología: estudiantes tucumanos dieron vida a robots de cartón y material reciclado

Calesitas multicolores, autos, pequeños robots y simpáticos monstruitos cobraron vida en la escuela N° 14 “1° de Mayo” de la localidad de Amberes, donde los proyectos expuestos sorprendieron por su creatividad y compromiso ambiental. La mayoría de las obras fue elaborada con cartón y materiales reciclados, con el acompañamiento de los docentes de tecnología y otras áreas, en una integración interdisciplinaria entre programación y plástica.