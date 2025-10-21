Creatividad y tecnología: estudiantes tucumanos dieron vida a robots de cartón y material reciclado

Bajo el lema “La robótica no cambia lo que somos, revela quiénes podemos llegar a ser”, se llevó a cabo el tercer Encuentro Provincial de Programación y Robótica Educativa, que reunió a estudiantes de 20 escuelas de las zonas norte, centro y sur de Tucumán.
Calesitas multicolores, autos, pequeños robots y simpáticos monstruitos cobraron vida en la escuela N° 14 “1° de Mayo” de la localidad de Amberes, donde los proyectos expuestos sorprendieron por su creatividad y compromiso ambiental. La mayoría de las obras fue elaborada con cartón y materiales reciclados, con el acompañamiento de los docentes de tecnología y otras áreas, en una integración interdisciplinaria entre programación y plástica.
Entre los trabajos destacados, los alumnos de la escuela N° 236 presentaron su propuesta “El arte de programar con Arduino”, un parque de diversiones en miniatura cuyas ruedas giran gracias a un sistema controlado por placas electrónicas y construido con palitos de helado y elementos descartables.
Por su parte, las niñas de la escuela N° 285 Francisco Isauro Arancibia exhibieron “El misterio de la calesita: leer, imaginar y construir robótica”, un proyecto que combina literatura y tecnología mediante coloridos tiovivos. Asimismo, otro grupo de estudiantes presentó un sistema de riego automatizado para la huerta escolar utilizando el sistema Blue Bot.
“La educación en robótica y programación ya es una realidad en las escuelas primarias de Tucumán, desde el nivel inicial”, señaló Carlos Díaz, director de nivel primario, quien representó a la ministra de Educación, Susana Montaldo, durante la muestra.
El supervisor de Tecnologías Diversas, Omar Josso, precisó que “programación se enseña en todas las escuelas de jornada completa y varias de jornada simple, y se trabaja desde nivel inicial, en 120 escuelas”. Además, agregó: “Los alumnos tienen una hora de programación semanal en nivel inicial y desde 1° a 5° grado, y dos horas en 6° grado”.
Díaz destacó el sostenido crecimiento del área: “En estos años, el área de Tecnologías Diversas, del Nivel Primario, ha desarrollado un sostenido trabajo de enseñanza en Programación y robótica educativa, promoviendo el pensamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo en los alumnos”.
A su vez, Josso recordó los inicios del programa: “En los primeros años se implementaron actividades de pensamiento computacional, juegos de lógica y secuencias de comandos simples. Con el paso del tiempo, se incorporaron herramientas tecnológicas como programas Pilas Bloques, Scratch, Bee-Bot, Lego WeDo y placas que permitieron a los estudiantes diseñar y programar sus propios proyectos”.
El enfoque pedagógico se basa en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), una metodología que fortalece la enseñanza significativa y articula la robótica con materias como Ciencias Naturales, Sociales, Matemática y Lengua.
El evento contó con la participación especial de la ingeniera Ana Mendieta Ancasi, coordinadora del Laboratorio de Robótica Educativa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán (UTN-FRT), quien subrayó la importancia de estrechar lazos entre la universidad y las escuelas para potenciar el desarrollo tecnológico y fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas.
Este año, el Ministerio de Educación firmó un convenio con la UTN Tucumán para capacitar a los docentes de Tecnologías Diversas en competencias clave del siglo XXI, consolidando una red educativa orientada al futuro.