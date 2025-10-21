Sebastián Villa fue absuelto en la causa por abuso sexual tras el desistimiento de la denunciante

La denuncia había sido presentada por su expareja hace cuatro años, cuando Villa todavía formaba parte del plantel de Boca. La mujer había relatado episodios de violencia y abuso ocurridos durante la relación, lo que derivó en la apertura de un proceso penal de alto impacto mediático. Sin embargo, la denunciante renunció a seguir adelante con la causa, lo que motivó al tribunal a dictar la absolución del jugador colombiano, al no existir elementos que permitieran continuar con el juicio.