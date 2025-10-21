Sebastián Villa fue absuelto en la causa por abuso sexual tras el desistimiento de la denunciante

El futbolista Sebastián Villa fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Lomas de Zamora en la causa por abuso sexual que se le seguía desde 2021. El fallo se dictó luego de que la denunciante desistiera de continuar con la acusación, lo que llevó al cierre definitivo del expediente.
La denuncia había sido presentada por su expareja hace cuatro años, cuando Villa todavía formaba parte del plantel de Boca. La mujer había relatado episodios de violencia y abuso ocurridos durante la relación, lo que derivó en la apertura de un proceso penal de alto impacto mediático. Sin embargo, la denunciante renunció a seguir adelante con la causa, lo que motivó al tribunal a dictar la absolución del jugador colombiano, al no existir elementos que permitieran continuar con el juicio.
Un caso mediático que llegó a su fin
El proceso judicial había sido seguido de cerca tanto en Argentina como en Colombia, dado que afectó directamente la carrera y la imagen pública del delantero. Durante su etapa en Boca, Villa llegó a ser separado del plantel en distintos momentos a raíz del caso, aunque continuó entrenándose hasta concretar su traspaso al club mendocino.
La resolución marca el fin del conflicto judicial, dejando al jugador libre de toda imputación penal. Según el fallo del tribunal, no existían condiciones para sostener el proceso tras el desistimiento expreso de la denunciante, lo que derivó en la absolución definitiva.
De esta forma, el delantero pone fin a una etapa judicial que lo acompañó durante más de cuatro años y que, por decisión del tribunal, queda cerrada sin condena.