Secciones
DeportesFútbol

Sebastián Villa fue absuelto en la causa por abuso sexual tras el desistimiento de la denunciante

El delantero colombiano, actualmente jugador de Independiente Rivadavia de Mendoza en el Clausura 2025, fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Lomas de Zamora.

Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia. Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia.
Hace 1 Hs

El futbolista Sebastián Villa fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Lomas de Zamora en la causa por abuso sexual que se le seguía desde 2021. El fallo se dictó luego de que la denunciante desistiera de continuar con la acusación, lo que llevó al cierre definitivo del expediente.

La denuncia había sido presentada por su expareja hace cuatro años, cuando Villa todavía formaba parte del plantel de Boca. La mujer había relatado episodios de violencia y abuso ocurridos durante la relación, lo que derivó en la apertura de un proceso penal de alto impacto mediático. Sin embargo, la denunciante renunció a seguir adelante con la causa, lo que motivó al tribunal a dictar la absolución del jugador colombiano, al no existir elementos que permitieran continuar con el juicio.

Un caso mediático que llegó a su fin

El proceso judicial había sido seguido de cerca tanto en Argentina como en Colombia, dado que afectó directamente la carrera y la imagen pública del delantero. Durante su etapa en Boca, Villa llegó a ser separado del plantel en distintos momentos a raíz del caso, aunque continuó entrenándose hasta concretar su traspaso al club mendocino.

La resolución marca el fin del conflicto judicial, dejando al jugador libre de toda imputación penal. Según el fallo del tribunal, no existían condiciones para sostener el proceso tras el desistimiento expreso de la denunciante, lo que derivó en la absolución definitiva.

De esta forma, el delantero pone fin a una etapa judicial que lo acompañó durante más de cuatro años y que, por decisión del tribunal, queda cerrada sin condena.

Temas Lomas de ZamoraClub Sportivo Independiente Rivadavia de MendozaArgentinaSebastián Villa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia
1

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
2

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
3

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
4

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
5

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

La hegemonía del “alperovichismo”
6

La hegemonía del “alperovichismo”

Más Noticias
Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

¿Fue todo una jugada de Flavio Briatore? El rumor que sacude la interna de Alpine tras la maniobra de Franco Colapinto en Austin

¿Fue todo una jugada de Flavio Briatore? El rumor que sacude la interna de Alpine tras la maniobra de Franco Colapinto en Austin

La reacción del hijo de Flavio Briatore tras el sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly

La reacción del hijo de Flavio Briatore tras el sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly

“Eso es correr”: un histórico piloto de Fórmula 1 felicitó a Franco Colapinto por su maniobra ante Pierre Gasly en Austin

“Eso es correr”: un histórico piloto de Fórmula 1 felicitó a Franco Colapinto por su maniobra ante Pierre Gasly en Austin

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Comentarios