Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol

Desde la Compañía de Cervecerías Unidas promueven los "After 0.0". La experiencia ya se se realizó en Buenos Aires, Luján, Santa Fe y Salta.

Hace 2 Hs

La Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) es una de las empresas de bebidas más grandes y antiguas de Sudamérica. Además de tener producción, comercialización y distribución de una amplia gama de productos, incluyendo bebidas alcohólicas y no alcohólicas, también tiene una filosofía de concientización. 

La CCU, dentro de su programa "Full Responsable", hizo hace pocas semanas una experiencia en la que el encuentro entre jóvenes tuvo como bebida estrella una cerveza sin alcohol (Imperial fue la marca elegida). Con este tipo de intervenciones se busca fomentar los hábitos de consumo responsables y saludables.

Según un estudio realizado por IPSOS, una de las empresas líderes en investigación de mercados, más de un tercio de los jóvenes de entre 18 y 26 años declaró haber sentido presión social para tomar alcohol y un 21% afirmó haberse sentido juzgado por elegir una opción sin alcohol. 

Las estadísticas muestran que hay que hacer modificaciones culturales. Por ello es que CCU quiere implementar más experiencias como las "After 0.0" (así se denominan) donde la elección de una cerveza sin alcohol tenga más protagonismo.

Entre líneas: el disfrute es el mismo con la música, actividades y bebida sin alcohol que mantiene el mismo sabor que una cerveza tradicional. Buenos Aires, Luján, Santa Fe y Salta, ciudades donde CCU tiene plantas productivas, fueron las localidades sedes que trabajaron en conjunto con la Compañía junto a universidades locales y municipios de cada lugar.

Rentable

A pesar de los estigmas sociales el mercado de cervezas sin alcohol crece. El 38% de los hombres jóvenes declaró que solo optaría por una cerveza 0.0% si sus amigos también lo hacían, y el 29% reconoció que sintió la necesidad de justificar su elección.

La categoría de cervezas sin alcohol mostró crecimientos de doble dígito en Argentina y, a nivel global, se proyectó un aumento anual cercano al 8,7% entre 2024 y 2025. Por ello, el horizonte alzista tiene claridad, con una combinación de rentabilidad apropiada y un estilo de vida moderno y saludable.

