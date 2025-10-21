Cómo participar en Nestlé Conecta, la feria de empleo gratuita para jóvenes

En un contexto donde encontrar el primer empleo sigue siendo un desafío, la compañía Nestlé vuelve a apostar por los jóvenes con una nueva edición de Nestlé Conecta, la feria de empleo virtual que busca acercar oportunidades laborales, herramientas de formación y contacto directo con empresas líderes.
El acontecimiento se realizará entre el 17 y el 20 de noviembre, será gratuito y 100% online, y está destinado a personas de entre 18 y 29 años que estén interesadas en iniciar su camino profesional.
Durante esos días, los participantes podrán acceder a vacantes de trabajo de más de 45 empresas; asistir a capacitaciones en directo, y escuchar podcasts sobre finanzas personales, emprendedurismo y confección de CV, entre otros temas vinculados al desarrollo laboral.
Cómo participar y qué ofrece la feria
Para participar sólo hay que ingresar a nestleconecta.com, registrarse y acceder a la plataforma durante las fechas de la feria. Allí, los usuarios podrán explorar todas las ofertas laborales, interactuar con reclutadores y participar en las charlas dictadas por especialistas en talento.
Además, Nestlé habilitará espacios de orientación donde se brindarán consejos para perfeccionar el CV; prepararse para entrevistas y mejorar el perfil profesional en redes como LinkedIn. También se ofrecerán recomendaciones sobre cómo destacar habilidades digitales y presentar proyectos personales cuando aún no se tiene experiencia formal.
La iniciativa forma parte del programa global Nestlé Jóvenes, que busca impulsar la empleabilidad juvenil mediante capacitaciones gratuitas, mentorías y ferias de vinculación laboral en distintos países.
Capacitación y emprendimiento
Además de las oportunidades laborales, quienes participen podrán acceder a cursos gratuitos de la plataforma Jóvenes Emprendedores (YEP), con contenidos sobre generación de ideas, mentalidad empresarial y liderazgo.
Desde la organización aconsejan completar al menos un curso antes del inicio de la feria, para sumar conocimientos y fortalecer la confianza a la hora de postularse.
Nestlé Conecta se presenta como un espacio pensado para conectar, aprender y crecer profesionalmente, donde los jóvenes pueden dar sus primeros pasos en el mundo laboral con acompañamiento y capacitación.