Secciones
SociedadEducación

Cómo participar en Nestlé Conecta, la feria de empleo gratuita para jóvenes

Entre el 17 y el 20 de noviembre se realizará una nueva edición del programa virtual que reunirá a más de 45 empresas, y ofrecerá capacitaciones, charlas y oportunidades laborales.

OPORTUNIDADES. Nestlé Conecta reunirá a más de 45 empresas y ofrecerá charlas gratuitas para jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral. OPORTUNIDADES. Nestlé Conecta reunirá a más de 45 empresas y ofrecerá charlas gratuitas para jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral. / NESTLÉ
Hace 1 Hs

En un contexto donde encontrar el primer empleo sigue siendo un desafío, la compañía Nestlé vuelve a apostar por los jóvenes con una nueva edición de Nestlé Conecta, la feria de empleo virtual que busca acercar oportunidades laborales, herramientas de formación y contacto directo con empresas líderes.

El acontecimiento se realizará entre el 17 y el 20 de noviembre, será gratuito y 100% online, y está destinado a personas de entre 18 y 29 años que estén interesadas en iniciar su camino profesional.

Durante esos días, los participantes podrán acceder a vacantes de trabajo de más de 45 empresas; asistir a capacitaciones en directo, y escuchar podcasts sobre finanzas personales, emprendedurismo y confección de CV, entre otros temas vinculados al desarrollo laboral.

Cómo participar y qué ofrece la feria

Para participar sólo hay que ingresar a nestleconecta.com, registrarse y acceder a la plataforma durante las fechas de la feria. Allí, los usuarios podrán explorar todas las ofertas laborales, interactuar con reclutadores y participar en las charlas dictadas por especialistas en talento.

Además, Nestlé habilitará espacios de orientación donde se brindarán consejos para perfeccionar el CV; prepararse para entrevistas y mejorar el perfil profesional en redes como LinkedIn. También se ofrecerán recomendaciones sobre cómo destacar habilidades digitales y presentar proyectos personales cuando aún no se tiene experiencia formal.

La iniciativa forma parte del programa global Nestlé Jóvenes, que busca impulsar la empleabilidad juvenil mediante capacitaciones gratuitas, mentorías y ferias de vinculación laboral en distintos países.

Capacitación y emprendimiento

Además de las oportunidades laborales, quienes participen podrán acceder a cursos gratuitos de la plataforma Jóvenes Emprendedores (YEP), con contenidos sobre generación de ideas, mentalidad empresarial y liderazgo.

Desde la organización aconsejan completar al menos un curso antes del inicio de la feria, para sumar conocimientos y fortalecer la confianza a la hora de postularse.

Nestlé Conecta se presenta como un espacio pensado para conectar, aprender y crecer profesionalmente, donde los jóvenes pueden dar sus primeros pasos en el mundo laboral con acompañamiento y capacitación.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas UruguayParaguayArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia
1

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
2

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
3

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
4

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
5

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado
6

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

Más Noticias
Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Cuánta nafta debe quedar en el tanque para volver a cargar, según expertos

Cuánta nafta debe quedar en el tanque para volver a cargar, según expertos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Misterioso choque en plena altura: un objeto espacial reventó el parabrisas y desvió un avión de United Airlines

Misterioso choque en plena altura: un objeto "espacial" reventó el parabrisas y desvió un avión de United Airlines

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

El tiempo en Tucumán: el cielo se despejará y se vienen días calurosos

El tiempo en Tucumán: el cielo se despejará y se vienen días calurosos

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Comentarios