Osvaldo Jaldo respaldó el conteo por distrito y pidió respetar el carácter federal del país

Jaldo explicómademás la importancia de respetar el federalismo y la autonomía de las provincias. “A mí me parece muy bien que el escrutinio se haga por distrito, porque este es un país federal y todas las provincias tienen autonomía y autarquía. Nosotros primero queremos saber cómo ha sido el resultado en Tucumán, y queremos que el escrutinio sea exclusivo de la provincia”.