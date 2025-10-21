Educación presentó una Guía Provincial para el "Abordaje de Situaciones Escolares Complejas"

Por su parte, el subsecretario Juez Pérez, explicó la primera etapa de la jornada: “Ha sido una jornada muy interesante que hemos tenido con supervisores, docentes y algunos directores y direccione de nivel, con la participación de Gabinete Pedagógico Interdisciplinario y la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación. Una primera etapa ha sido la presentación y explicación de cómo debe tratarse y atenderse todos los oficios judiciales y notificaciones que recibe el Ministerio de Educación o las escuelas dirigidas por el Poder Judicial. Se ha procurado explicar claramente cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo y como tiene que tener una respuesta en tiempo y forma que los juzgados, fiscalías y defensorías disponen.