Educación presentó una Guía Provincial para el "Abordaje de Situaciones Escolares Complejas"

El documento orienta a los equipos sobre cómo actuar ante casos de violencia y de otras problemáticas que atañen a la comunidad educativa.

Hace 1 Hs

En el anfiteatro del Colegio María Auxiliadora, el Ministerio de Educación presentó la Guía Provincial para el Abordaje de Situaciones Escolares Complejas, que estuvo precedida por una charla sobre tramitación de oficios judiciales destinada a supervisores, equipos técnicos y personal de las distintas áreas de la cartera.

La Guía Provincial para el Abordaje de Situaciones Escolares Complejas es una producción del Gabinete Pedagógico Interdisciplinario (GPI), el Servicio de Asistencia Social Escolar (SASE), y de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en colaboración con equipos técnicos ministeriales provinciales y nacionales, aprobada por Resolución Ministerial N.º 2452/5. En el marco de la pedagogía del cuidado, el documento orienta a los equipos escolares sobre cómo actuar ante casos de violencia y de otras problemáticas que atañen a la comunidad educativa, como ser las adicciones y el suicidio adolescente. 

El acto de presentación, estuvo encabezado por la ministra de Educación, Susana Montaldo; la secretaria de Estado de Educación, Gabriela Gallardo; el subsecretario de Asistencia Legal y Técnica, Facundo Juez Pérez; los directores de Asuntos Jurídicos, Paula Ricaud Rogero; de Educación Inicial, Cecilia Guillén, de Nivel Primario, Carlos Díaz; de Nivel Secundario, Rosa Casares; y de Educación Técnica y Formación Profesional, Ana García Salemi; además de supervisores del sistema educativo provincial.

Tras el acto, Montaldo, destacó: “Los equipos de GPI y SASE han armado este documento para el abordaje de situaciones complejas y realmente queríamos estar presentes no tan solo para analizar junto a ellos el documento, sino para agradecer y felicitar tanto a la gente de los organismos por esta producción y que participó Andrés Ortega y Hernán Jiménez que han colaborado; y quiero felicitar a todos los profesores que han participado en el concurso ´Enseñame Tucumán´, que han realizado un gran trabajo acercando la bibliografía a las aulas para entusiasmar a los jóvenes que han participado de una manera muy importante en todas las instancias del concurso”.

Educación presentó una Guía Provincial para el Abordaje de Situaciones Escolares Complejas

Además, la ministra reflexionó: “Estamos viviendo un momento delicado como sociedad, los jóvenes nos piden compañía y atención, entonces instrumentando todos los recursos posibles para que la pedagogía del cuidado sea una realidad”.

Por su parte, el subsecretario Juez Pérez, explicó la primera etapa de la jornada: “Ha sido una jornada muy interesante que hemos tenido con supervisores, docentes y algunos directores y direccione de nivel, con la participación de Gabinete Pedagógico Interdisciplinario y la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación. Una primera etapa ha sido la presentación y explicación de cómo debe tratarse y atenderse todos los oficios judiciales y notificaciones que recibe el Ministerio de Educación o las escuelas dirigidas por el Poder Judicial. Se ha procurado explicar claramente cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo y como tiene que tener una respuesta en tiempo y forma que los juzgados, fiscalías y defensorías disponen.

Sobre la segunda etapa del encuentro, dijo: “La segunda etapa fue la presentación de la guía de abordaje de situaciones problemáticas complejas en el ámbito educativo, un trabajo que fue realizado por el GPI con la colaboración de Asuntos Jurídicos y se ha procurado que cada situación compleja sea plasmada en ese protocolo o guía de abordaje y realizamos la explicación al respecto. Esa guía estará en la página del ministerio para que todos los docentes puedan tenerla presente y utilizarla para poder hacer una atención eficaz y eficiente de toda situación problemática que se presenta en las escuelas de la provincia”.

En tanto que, Marcela Juárez Sánchez, coordinadora del Circuito 1 GPI, valoró:“Hoy es un día histórico para nuestro organismo, dado que, mediante la resolución 2452/5 se aprobó la Guía Provincial para el Abordaje de Situaciones Escolares Complejas. Es una guía que reúne los aportes de cada uno de los actores del sistema educativo provincial, elaborada por el gabinete pedagógico, que tiene como objetivo contribuir a las instituciones en el abordaje de situaciones complejas”.

Finalmente, Mirta Córdoba, psicóloga integrante del GPI de Monteros, aportó: “Esta guía tiene una larga historia y la intención es que sirva para el abordaje de situaciones que nos interpelan día a día en la práctica educativa. Nos sirve para saber qué hay que hacer en el territorio”.

