Catherine Fulop necesita una operación de urgencia: ¿qué le pasó?

La actriz conductora Catherine Fulop deberá someterse a una intervención quirúrgica en su hombro derecho. Este procedimiento médico se programa un mes después del fuerte golpe que sufrió durante su inesperada aparición en el espectáculo de la banda Erreway. El incidente ocurrió en septiembre, cuando la artista fue invitada a una de las fechas del show realizado en el Arena de Buenos Aires.
Durante su participación, la presencia de la actriz en el escenario se vio empañada por un grave tropiezo que provocó su caída abrupta. Este momento, captado en video, se difundió rápidamente en redes sociales, causando preocupación entre sus seguidores. Si bien la madre de Oriana Sabatini inicialmente restó importancia a la lesión, los recientes síntomas confirmaron la gravedad del impacto y la necesidad de pasar por el quirófano.
¿Qué tan grave fue la caída de Catherine Fulop?
La decisión de operarla surge porque la artista comenzó a experimentar una significativa merma en el movimiento de su extremidad superior. "Empecé a perder fuerza en el brazo”, detalló Catherine mediante un audio que se compartió en Puro Show. La evaluación médica determinó que existe una seria complicación en el hombro, la cual incluye el corte de ligamentos y el tendón.
La actriz explicó que, al precipitarse desde la tarima, intentó agarrarse para amortiguar el golpe. Pese a ello, minutos después del incidente, la conductora subió al escenario para continuar con el evento como si nada hubiese pasado. Ella reconoció que la euforia que sentía en ese espectáculo la mantenía "tan loca" que no percibió el dolor inicial.
Las secuelas del accidente de Catherine Fulop
El evento tuvo lugar el 16 de septiembre, cuando la aparición de la artista venezolana tomó por sorpresa a todos los presentes. Catherine Fulop relató posteriormente que aterrizó directamente sobre algunas sillas que se encontraban en el foso. Pese a esto, sostuvo que tuvo suerte y "la saqué barata", ya que su musculatura y "bastante cola" ayudaron a amortiguar la caída.
A pesar de la dureza del suceso, la artista se puso de pie de forma casi inmediata. Al reincorporarse, exclamó con alivio: "¡Por suerte estoy viva!". Incluso después del fuerte golpe, Fulop cumplió con un viaje a Japón horas después del incidente, sin sentir molestias mayores en ese instante.
En relación con su inminente operación, la artista envió un mensaje de calma a sus admiradores. Ella solicitó a su público que no genere un drama alrededor de esta situación. Una buena noticia es que, pese a las lesiones en tendones y ligamentos, Catherine no sufrió la fractura de ningún hueso. Cientos de usuarios de X celebraron que la estrella solo enfrentó un gran susto.