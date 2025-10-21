Rolando Muzzin: “Un like no es un voto; hay que profesionalizar la comunicación política”

A pocos días de las elecciones, el consultor y asesor político, Rolando Muzzin, visitó Tucumán para presentar el Manual ABC de Comunicación Política, una publicación que reúne experiencias, estrategias y herramientas para candidatos y equipos de campaña.
“Es un libro eminentemente práctico. Todos los capítulos están basados en la experiencia real de trabajo territorial. No hay fórmulas mágicas, pero sí hay criterios que funcionan. Habla de estrategia, narrativa, redes sociales, opinión pública y cómo conectar con las demandas de una sociedad que está fragmentada, polarizada y movilizada”, explicó a LA GACETA.
El especialista sostuvo que, en el contexto actual, “entender qué pasa” en la política es cada vez más difícil porque “el escenario cambia constantemente”. “Hace cuatro o cinco meses pensábamos que la elección iba a tener una dinámica distinta. Pero el contexto cambió por errores propios y por astucia ajena. Lo que siempre termina definiendo una campaña es el contexto”, apuntó.
“El Gobierno perdió el control de la agenda”
Consultado sobre el panorama nacional, Muzzin consideró que el oficialismo llega debilitado a la elección. “El Gobierno ha perdido la centralidad de la agenda. Los temas se le van de las manos. En otras etapas lograba encuadrar los debates, pero hoy el encuadre lo ponen otros. El deterioro económico y los errores políticos fueron tiros debajo de la línea de flotación. El barco está con serios problemas de flotabilidad”, graficó.
El consultor atribuyó parte de esa pérdida de control al clima social y económico. “Cuando uno recorre el país y habla con la gente, nota que el ciudadano común siente la crisis en carne propia. Si no hay políticas de shock que contengan esa problemática, el Gobierno va a seguir muy complicado.”
Comunicación política en tiempos de redes
En su exposición, Muzzin aclaró la importancia de profesionalizar la comunicación política y equilibrar la presencia territorial con la estrategia digital.
“Hoy las redes sociales son estratégicas. No se pueden subestimar. La gente pasa, en promedio, cuatro horas y media por día en redes y se informa desde ahí. Pero también hay que estar en el territorio. Un like no es un voto, y probablemente nunca lo sea”, sostuvo.
El especialista advirtió sobre los riesgos de basar una campaña solo en redes. “Las redes tienen un componente de impunidad y anonimato que distorsiona. En el cara a cara, el votante te dice lo que piensa, sin filtros. Las redes sirven para escuchar, para hacer social listening, y detectar temas emergentes, pero no reemplazan el contacto directo.”
“El Gobierno va a seguir a la defensiva”
De cara al escenario poselectoral, Muzzin consideró que el oficialismo “seguirá a la defensiva” si no logra dar respuestas rápidas a los problemas sociales. “No importa qué gabinete tengas o cuántos legisladores consigas: si no resolvés la pobreza, el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo, nada cambia. Hay mucha gente en el límite de la paciencia social y económica”, advirtió.
La campaña y lo que viene
Para el consultor, esta elección se caracteriza por un fuerte nivel de nacionalización de la agenda y el uso de nuevas tecnologías. “Se ha visto mucha presencia de herramientas de inteligencia artificial, y también una campaña muy escandalosa. No hay un clima electoral como antes. Lo más llamativo es el ausentismo: la gente no se siente interpelada, y eso también es un mensaje para la política”, analizó.
Finalmente, agradeció la convocatoria de ACP Tucumán y Konrad Naumann Stiftung, y destacó el rol de la capacitación política. “Eventos como este son valiosos porque ayudan a repensar cómo comunicamos. La política no puede seguir hablándole a la gente con viejos formatos. Hay que profesionalizar, innovar y conectar de verdad.”