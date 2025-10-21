Rolando Muzzin: “Un like no es un voto; hay que profesionalizar la comunicación política”

Para el consultor, esta elección se caracteriza por un fuerte nivel de nacionalización de la agenda y el uso de nuevas tecnologías. “Se ha visto mucha presencia de herramientas de inteligencia artificial, y también una campaña muy escandalosa. No hay un clima electoral como antes. Lo más llamativo es el ausentismo: la gente no se siente interpelada, y eso también es un mensaje para la política”, analizó.